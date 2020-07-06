الإدارة المركزية لشئون المساجد: حرم آمن حول مقام الحسين للحفاظ على المصلين .. فيديو

قال الدكتور نوح العيسوى رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم ، إن إعادة فتح مسجد الحسين جاء بناء علي تقرير لجنة مشكلة من رئيس القطاع الديني ورئيس قطاع المديريات ومن وكيل وزارة المساجد .





وأضاف نوح العيسوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى ، أن اللجنة قامت بالنزول والتأكد من الإجراءات التي اتخذتها مديرية أوقاف القاهرة لمنع تكرار ما حدث من بعض مرتادي المسجد عقب إحدى الصلوات بمخالفة تعليمات الأوقاف .





،: قمنا بعمل حرم آمن لعزل مكان الصلاه عن المقام وهذا حفاظا علي الناس من انتشار عدوى فيروس كورونا . وأوضحآمنعدوى





وتابع أن مديرية أوقاف القاهرة قامت بتعقيم المسجد تعقيما كاملا مؤكدا علي ان المسجد له مكانة كبيرة في نفوس المصريين .





واستكمل : المسجد سيتم فتحه للصلاة جزئيا في النصف الغربي من المسجد وهذا الجزء بعيد وغير متصل بالمقام .