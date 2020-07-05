رئيس القطاع الديني بالأوقاف: الالتزام بالسجادة والكمامة شرط فتح المساجد لصلاة الجمعة

وقامت مديرية أوقاف القاهرة اليوم السبت بعمل حرم آمن لضريح مسجد الإمام الحسين ، كما قامت بعملية تعقيم واسعة بالمسجد تمهيدًا لاتخاذ قرار إعادة فتحه.

من جانبه كلّف د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كلًا من جابر طايع رئيس القطاع الديني، وصبري يس رئيس قطاع المديريات، والدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون المساجد بتقيم الوضع على أرض الواقع من جهة.





وكلّف خالد خضر مدير أوقاف القاهرة بعقد اجتماع عاجل مع جميع الأئمة والعاملين بالمسجد وتكليف أحد رؤساء الأقسام بالمديرية بالإشراف المباشر على المسجد وتكثيف المتابعة عند افتتاح المسجد، ورفع تقرير عاجل ومشترك، بما يضمن عدم تكرار الخطأ الذي أدي إلى غلق المسجد.