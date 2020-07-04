انطلاق أعمال التعقيم بمسجد الإمام الحسين تمهيدًا لإعادة الفتح

قامت مديرية أوقاف القاهرة اليوم السبت بعمل حرم آمن لضريح مسجد الإمام الحسين، كما قامت بعملية تعقيم واسعة بالمسجد تمهيدًا لاتخاذ قرار إعادة فتحه.

من جانبه كلّف د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كلاً من جابر طايع رئيس القطاع الديني، وصبري يس رئيس قطاع المديريات، والدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون المساجد بتقيم الوضع على أرض الواقع من جهة.



