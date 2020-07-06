ترك سجلا مشرفا من المواقف الوطنية .. وزارة شئون مجلس النواب تنعى الفريق العصار

نعت وزارة شئون المجالس النيابية الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية مساء اليوم الإثنين الموافق 6 يوليو 2020.





وأعرب المستشار علاء فؤاد – وزير شئون المجالس النيابية - باسمه وكل مستشاريه والعاملين بالوزارة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.





وأضاف أن الفقيد قدم لمصر الكثير إبان خدمته بالقوات المسلحة المصرية الباسلة ولدى توليه وزارة الدولة للإنتاج الحربي، وقد رحل اليوم عن عالمنا تاركًا سجلًا مشرفًا من المواقف الوطنية التي اتخذها خلال الأوقات العصيبة التي مرت بها مصر، وقد دونها التاريخ في صفحاته بأحرف من نور.





وأبدى بالغ حزنه لخسارة صديق عزيز رافقه في اجتماعات عديدة لمجلس الوزراء، ورجل من رجالات القوات المسلحة الشرفاء، وقيمة وطنية بارزة، مؤكدًا أن الشعب المصري لن ينسَ للفقيد مسيرته الممتدة المليئة بالتفاني في الدفاع عن الوطن والإخلاص في العطاء.