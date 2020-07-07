هدير الهادى فتاة التيك توك تعترف: بمارس الأعمال المنافية مقابل مبالغ مالية

تحولت هوايتها من برامج الدردشة إلى أن وصلت لنشر فيديوهات فاضحة لتحقيق مكاسب مالية من خلال المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعى.. إنها هدير الهادي فتاة التيك توك الجديدة التي تم ضبطها.





هاتف محمول محمل بالفيديوهات المخلة كانت هي الأحراز التى ضبطتها الأجهزة الأمنية مع فتاه التيك توك هدير الهادى عقب ضبطها بمدينة ٦ أكتوبر بالجيزة.









وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط هدير الهادى لإنشائها عددا من الحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى ونشر فيديوهات خادشة للحياء بها.





رصدت الإدارة العامة لحماية الأداب قيام إحدى الفتيات بإدارة حساباتها الشخصية ببعض مواقع التواصل الاجتماعى ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام، حيث تمثل اعتداء على القيم والمبادىء الأسرية والإجتماعية لما تحمله فى طياتها من دعوة للتحريض على الفسق سعيًا وراء الاستفادة المادية.









وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الفتاة في أكتوبر بالجيزة، وبتفتيش مسكنها ضبط (هاتف محمول "محمل عليه مقاطع فيديو للمتهمة ذات محتوى خادش للحياء العام" – مستلزمات تصوير تستخدمها المتهمة فى إعداد مقاطع الفيديو المُخلة الخاصة بها).





وبمواجهتها أقرت هدير الهادي بإنشائها حسابات إلكترونية على بعض التطبيقات، فضلًا عن قناتين على أحد مواقع التواصل الإجتماعى تقوم من خلالهم بإعداد وتصوير وبث مقاطع ذات محتوى خادش للحياء، لتحقيق نسب مشاهدة عالية بهدف الحصول على استفادة وربح مادي.





كما أقرت اعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال مواقع التواصل الإجتماعى مقابل مبالغ مالية .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".