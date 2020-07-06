محامي منار سامي فتاة التيك توك ينسحب من الدفاع عنها

أعلن محمد عاطف محامي منار سامي فتاة " التيك توك " انسحابه من الدفاع عنها في القضية التي تحاكم بها، بسبب الخلاف المجتمعي حول القضية وأسباب شخصية.





وأشار عاطف إلى أن منار سامي ضحية لظروف كثيرة يعاني منها المجتمع في ظل التحديات المعيشية التي تواجه نسبة كبيرة من الأسرة المصرية.





وأضاف: أن الملابس التي ظهرت بها موكلته منار سامي في الفيديوهات موجودة ومتداولة في المحلات وما قدمته من أفعال يعرض يوميا وكل ساعة على شاشات التليفزيون والسينما وفي وسائل الإعلام والقنوات الفضائية.





وأوضح: أن شباب وفتيات هذا الجيل يعانون من أزمات خطيرة أبرزها التفكك الأسري وظروف المعيشة القاسية والتي تدفع رب الأسرة للانشغال بتوفير نفقات الحياة والأمهات والانغماس في تدبير احتياجات البيت ما يؤثر سلبا على شخصية الشباب ويدفع بعضهم لـ مسارات خاطئة.





وكان قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر قد أمر بتجديد حبس والد منار وشقيقها وشقيقتها 15 يوما علي ذمة التحقيقات في قضية التعدى على السلطات خلال تواجدهم السبت الماضي بالمحكمة لمتابعة القضية ونشوب مشاجرة بينهم وضابط الحراسة المختص.