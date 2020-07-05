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حوادث

نقل منار سامى داخل سجن قها.. ومصدر: دخلت فى نوبة بكاء

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:05 ص
منار سامى
منار سامى
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إبراهيم الهوارى
قال مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية، إنه تم نقل منار سامي فتاة التيك توك، إلى سجن قها لتنفيذ قرار قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر بتجديد حبسها 15 يوما، على ذمة التحقيقات في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعى بنشر فيديوهات خادشة للحياء بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور.

وأشار المصدر، إلى أن منار التزمت الصمت التام ولم تتحدث مع أحد خلال ليلتها الأولى فى تنفيذ قرار حبسها ودخلت فى نوبة بكاء أثناء ترحيلها من سجن كفر شكر إلى سجن قها.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر قد قرر تجديد حبس منار سامي فتاة التيك توك 15 يوما في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعى بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور وضبطها وصديقها وبحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات.

من ناحية أخرى استقبلت المتهمة القرار بصدمة، فيما جرى ترحيلها وسط إجراءات أمنية لقضاء مدة الحبس بمركز شرطة كفر شكر محل إقامتها.

وشهدت جلسة تجديد حبس المتهمة مشادات بين أسرتها وأحد الأفراد الملكفين بحراسة المتهمة بعد أن أصيبت بالإغماء بعد طلبها رؤية ابنتها الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات داخل القفص مما أثار أسرتها التي اندفعت للاطمئنان عليها فحاول الحراسة منعهم مما تسبب في تطور الأمر لمشادة بين الطرفين، حيث تم السيطرة على الموقف وإعادة الهدوء بعد إبعاد والدتها ووالدها وشقيقها وشقيقتها فيما تحرر مذكرة بالواقعة.

وكانت النيابة الكلية ببنها بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها قد أمرت الأسبوع الماضي بحبس منار سامي والمعروفة بفتاة التيك توك ببنها وصديقها الشهير بزيكا 4 أيام على ذمة التحقيق.

ووجهت النيابة للمتهمة وصديقها تهمتى التحريض على الفسق وحيازة مخدرات وسلاح أبيض وإنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها والإعلان عن النفس لممارسة البغاء وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع بالمخالفة للمبادئ والقيم مع مراعاة التجديد لهما فى المواعيد القانونية المحددة.
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