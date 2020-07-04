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حوادث

محامي "فتاة التيك توك": دي لسه صغيرة.. ونشرت الصور بدافع الشهرة وحب التمثيل

السبت 04/يوليه/2020 - 06:36 م
منار سامى
منار سامى
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إبراهيم الهوارى
قال محمد عاطف محامي منار سامي الشهيرة إعلاميا بفتاة التيك توك، إن موكلته تواجه تهم نشر فيديوهات خادشة للحياء بقصد التحريض على الفسق والفجور، لافتا إلى أن المحكمة لم توجه إليها تهمة حيازة المخدرات ولم تضبط بحوزتها مواد مخدرة.


وناشد عاطف، وسائل الاعلام بتحري بالدقة فيما ينشر من معلومات بشأن الاتهامات الموجه لموكلته مشيرا إلى أنه قبل القضية أخذ تعهدا شفهيا منها ومن أسرتها بعدم نشر أي صور لها مرة أخرى.

وتابع أن الفتاة لم تكن تعرف تبعيات ما تفعله نظرا لحداثة سنها (21 عاما) وقلة خبرتها،  لافتا إلى أن "منار" نشرت الصور عن حسن نية بدافع الشهرة وحب التمثيل فقط ولم تتربح من ورائها.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة كفرشكر قرر تجديد حبس منار سامي فتاة التيك توك ببنها في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور ورحلت الفتاة لقضاء مدة الحبس بمركز شرطة كفر شكر. 

فيما شهدت جلسة تجديد حبسها مشادات بين أسرتها وأحد الافراد الملكفين بحراسة المتهمة بعدما أصيبت بإغماء داخل القفص ما أثار أسرتها التي اندفعت للاطمئنان عليها، فحاول الحراس منعهمن ما تسبب في تطور الأمر لمشادة بين الطرفين حيث جرى السيطرة على الموقف وإعادة الهدوء بعد إبعاد والدتها ووالدها وشقيقها وشقيقتها فيما تحرر مذكرة بالواقعة.
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