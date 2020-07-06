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حوادث

ضبط 20 تاجر مخدرات في حملات أمنية بالقليوبية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:27 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
ألقت أجهزة الأمن في القليوبية القبض على 20 تاجر مخدرات وبحوزتهم أسلحة نارية و700 جرام حشيش و350 جرام هيروين وكميات مختلفة من الاستروكس والفودو والأسلحة البيضاء تم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة والتي تولت التحقيق.

تلقت اللواء جمال الرشيدى مديرية أمن القليوبية إخطارا يفيد قيام حملة أمنية مكبرة استهدفت البؤر الإجرامية وتجار المخدرات وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت عن ضبط 8 بلطجية بحوزتهم أسلحة نارية و20 تاجر مخدرات بحوزتهم  700 جرام حشيش و350 جرام هيروين وكميات مختلفة من الاستروكس والفودو وأسلحة بيضاء.

وكانت قوات الأمن قد تمكنت من ضبط كلا من "م. ا. خ" 30 سنة وشهرته "زيكا" وبحوزته بندقية آلية و6 طلقات و200 جرام حشيش كما ضبطت "م. م. س" 25 سنة عاطل وبحوزته 100 جرام فودو وسيجارة مشتعلة من ذات المخدر ومبلغ مالي.

وتمكنت مباحث مركز القناطر الخيرية من القبض على عاطلين وهما "م. م. م" 26 سنة و"م. م. ا" 19 سنة وبحوزتهما 600 جرام استروكس ومبلغ مالي بقصد الاتجار.
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