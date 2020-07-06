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فيديو جراف

فيديوجراف.. احتجاز أسرة فتاة التيك توك منار سامي

الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:03 م
منار سامي
منار سامي
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منار شعبان
قرر قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر، تجديد حبس منار سامي، فتاة التيك توك، 15 يوما في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعى بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور وضبطها وصديقها وبحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات.

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كما قرر أحمد الكاشف، رئيس نيابة مركز كفر شكر، حجز والد وشقيق وشقيقة منار سامي، فتاة التيك توك، على ذمة التحقيقات وذلك اثناء جلسة تجديد حبسها .

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن اسباب حبس اسرة منار سامي فتاة التيك توك من خلال الفيديوجراف التالي.
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