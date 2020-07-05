فيديوجراف | رجاء الجداوي بكت بسبب كلمات الرئيس وهذه رسالتها لمحبيها

خبر وفاتها صباح اليوم وذلك بعد صراع دام 42 يومًا مع فيروس كورونا المستجد.

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بدأت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي مشوارها كعارضة أزياء ثم دخلت عالم الفن وكانت بدايتها من فيلم دعاء الكروان بطولة فاتن حمامة وأحمد مظهر حتى ختمت أعمالها بمسلسل لعبة النسيان بطولة دينا الشربيني والذي عرض في رمضان الماضي 2020 .





رجاء الجداوي بكت بعد توجيه الرئيس السيسي كلمات ثناء عليها خلال أحد الفاعليات التي قامت بتقديمها بحضور الرئيس.





ونستعرض المزيد من التفاصيل حول أيام رجاء الجداوي الأخيرة ووصيتها كما روى الأطباء وآخر تسجيل صوتي لها من داخل العناية المركزة وحتى وصولها لمثواها الأخير من خلال الفيديوجراف التالي: