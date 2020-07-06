فيردر بريمن يضمن بقاءه في الدوري الألماني بعد تعادله مع هادنهايم في المباراة الفاصلة





فيردر بريمن ضمن بقائه بعد تعادله مع هادنهايم بهدفين لمثلهما في مباراة الإياب الفاصلة التي جمعتهما لتحديد الفريق الأخير في بطولة الدوري الألماني الموسم المقبل.





وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليبقى فيردر بريمن الموسم المقبل في الدوري الألماني.





وخاض فيردر بريمن المباراة بعد احتلاله في المركز السادس عشر في الدوري الألماني الموسم المنقضي، فيما احتل هادنهايم المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية.

ضمن نادي فيردر بريمن، تواجده في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم " بوندسليجا" للموسم المقبل.