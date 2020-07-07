أسد مفترس يخنق ضلعا ضخما حتى الموت ويمزقه بأنيابه .. صور

تظهر صور درامية تم التقاطها في جنوب إفريقيا لأسد يصطاد ضبع بوزن 144 رطل قبل تمزيقه إلى قطع.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، رصد المصورةتشاد كوكينج ، 36 سنة ، من جوهانسبرج ، المشهد المذهل في مخيم تاندا تولا سفاري في حديقة كروجر الكبرى.

وتبين الصور أمسك الأسد ذو 418 رطل بالضبع من الرقبة قبل سحبه.

وتوضح الصور ايضا الضبع ملقاة على الأرض بينما يقوم الأسد بتقليص حنجرته.

قال المصور تشاد : حين وصلنا إلى المحيم وجدنا أسد ذكر يخنق ضبعا، و بعد دقيقتين ، ترك الأسد الضبع حتى يموت، ولكن لسوء الحظ الضبع ، كان لا يزال متشبثًا بالحياة، بالرغم من اصابته البالغة، لقدم الأسد على خنقه محدد حتى لفظ الضبع أنفاسه الاخيرة، ليبدأ الأسد بعدها في تمزيقه تمهيدا لالتهامه.