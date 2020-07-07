خالد فودة: طور سيناء ستشهد حركة تطوير وافتتاحات كبيرة

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مدينة طور سيناء ستشهد حركة تطوير وافتتاحات لمشروعات كبيرة مثل ممشى أهل مصر وطريق الكورنيش الجديد والشاطئ العام، بالإضافة لعدد من الميادين .





وأجرى المحافظ، جولة في طور سيناء، تابع من خلالها عددا من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمدينة ومنها أعمال توسعات وتطوير وتجميل شارع الكورنيش حيث تم الانتهاء من تركيب الإنترلوك.





ووجه المحافظ بضرورة مضاعفة الجهود المبذولة لسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال تمهيدا لافتتاح كورنيش المدينة ضمن افتتاح المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها ،.





و تفقد المحافظ شارع مصر 306 المواجه لاول طريق الكورنيش من اتجاه دار العاملين لأعمال المرحلة الأولى من المشروع التجارى الذى ينفذ بحديقة الكورنيش، وذلك لتوفير فرص عمل لشباب مدينة طور سيناء بأنشطة متنوعة مثل الأطعمة والمشروبات لأهالى طور سيناء وزوارها .





وقد شملت الجولة ممشى أهل مصر وشاطئ الفيروز العام، وحدائق الزهراء والتى وعد بها المحافظ مواطنى طور سيناء للارتقاء بعاصمة محافظة جنوب سيناء لإضافة بعد حضارى وجمالى وسياحى وترفيهى لمدينة طور سيناء.





وانتقل المحافظ الي منطقه الشاطئ وأعمال التطوير الجارية حيث تم إنشاء 10 شاليهات كمرحلة أولي بالإضافة لأعمال إنشاء ملاعب رملية (كرة قدم وطائرة) وتمهيد الشاطئ ووجه بإقامة منطقة للأطفال بمنطقة الشاطئ ليصبح متنفسا لمواطني المدينة وزوارها وإنشاء مساحات خضراء وزراعه المدخل باشجار النخيل وإنارة ورصف للطريق ليكون متنفسا حضاريا وجماليا لأهالي مدينة طور سيناء وانشاء مكان مخصص باركنج للسيارات بالمنطقه الخليفية للشاليهات اليوم الواحد ووجهه بعدم دخول السيارات داخل الشاطئ ،





كما شهد المحافظ الاعمال الجارية لانشاء ميدان رئيسي في نهاية شارع الكورنيش والذي يربط اتجارة اربع طرق باتجاه قرية ماجدولينا( موسي باي ) والاتجاه الاخر لطريق حمام موسي والذي يشهد ايضا اعمال ازدواج وتوسعه ورصف و شملت الجولة تفقد أعمال التوسعة والرصف وازدواج للطريق بمنطقة حي النادي بطور سيناء .





و تفقد المحافظ مسجد خالد بن الوليد، والمُقام على مساحة 800 متر مربع بالجهود الذاتية، بمنطقه ابني بيتك بطور سيناء ووجه بضرورتوفير خدمات وملعب وسوق تجاري لخدمه المنطقة و المناطق المجاورة للمسجد





كما تفقد المحافظ الاعمال الانشائية الجارية بمسجد حي الروضة و شدد على سرعة الانتهاء من إنشاءات المسجد ، وطالب المحافظ بالانتهاء في التوقيتات المحددة وتضم الإنشاءات مسجدا ودار مناسبات وسكن إداري لإمام المسجد.





يشار إلى أن استكمال إنشاء مسجد الروضة جاء بناءً على الجهود التي بذلها المحافظ بالتنسيق مع الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، بعد توقف أعمال الإنشاء به لمدة 8 سنوات، وجرى وضع أساس المسجد منذ عام 2011.





وأعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، افتتاح مسجد خالد بن الوليد بطور سيناء، والمشروعات الضخمه بالمدينه يوم 23 يوليو الجاري .

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