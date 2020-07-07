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تعليم

بعبع الفيزياء.. توافد طلاب الثانوية العامة على 2130 لجنة امتحانية في البحيرة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:29 ص
ثانوية عامة
ثانوية عامة
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جمالات الدمنهورى
توافد طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء لآداء امتحانات مادة الفيزياء للقسم العلمى شعبة علوم والتاريخ للقسم الأدبي في 120 لجنة رئيسيّة و2130 لجنة فرعية بنطاق 18 إدارة تعليمية بمحافظة البحيرة وسط حالة من التوتر والقلق بين الطلاب وأولياء الأمور خشية من صعوبة امتحان مادة الفيزياء. 

ويأتي ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والطالبات والمعلمين. 

وقالت" عطيات محمد رجب،" أم لطالبة بالقسم العلمى علوم بأنها مرعوبة من امتحانات الفيزياء وان ابنتها متوترة جدا  على الرغم من أنها مذاكرة المادة، مشيرة إلى أنها لم تخرج لانتظار ابنتها أمام اللجان خشية من انتقال عدوى كرونا لأسرتها وأنها تنتظرها فى المنزله وهي تقرأ القرآن الكريم سورة ياسين حتى الخروج من الامتحان وعودة ابنتها للاطمئنان عليها. 


فيما أعربت" الشيماء محمد" طالبة بالقسم العلمى علوم عن رعبها الشديد خشية من صعوبة الامتحان على الرغم من مذاكرتها للمادة وتقفيلها عدة مرات. 

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة ، يؤدون اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020 ، الامتحان في مادتي الفيزياء للقسم العلمى شعبة علوم  ومادة التاريخ للقسم الأدبي.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة  بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) في نفس اليوم، الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الكيمياء).

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل جيد حتى الان دون حدوث أي مشكلات.
بعبع الفيزياء.. توافد طلاب الثانوية العامة على 2130 لجنة امتحانية في البحيرة
بعبع الفيزياء.. توافد طلاب الثانوية العامة على 2130 لجنة امتحانية في البحيرة
بعبع الفيزياء.. توافد طلاب الثانوية العامة على 2130 لجنة امتحانية في البحيرة
بعبع الفيزياء.. توافد طلاب الثانوية العامة على 2130 لجنة امتحانية في البحيرة
بعبع الفيزياء.. توافد طلاب الثانوية العامة على 2130 لجنة امتحانية في البحيرة
بعبع الفيزياء.. توافد طلاب الثانوية العامة على 2130 لجنة امتحانية في البحيرة
بعبع الفيزياء.. توافد طلاب الثانوية العامة على 2130 لجنة امتحانية في البحيرة
بعبع الفيزياء.. توافد طلاب الثانوية العامة على 2130 لجنة امتحانية في البحيرة
بعبع الفيزياء.. توافد طلاب الثانوية العامة على 2130 لجنة امتحانية في البحيرة
بعبع الفيزياء.. توافد طلاب الثانوية العامة على 2130 لجنة امتحانية في البحيرة
بعبع الفيزياء.. توافد طلاب الثانوية العامة على 2130 لجنة امتحانية في البحيرة
بعبع الفيزياء.. توافد طلاب الثانوية العامة على 2130 لجنة امتحانية في البحيرة
بعبع الفيزياء.. توافد طلاب الثانوية العامة على 2130 لجنة امتحانية في البحيرة
بعبع الفيزياء.. توافد طلاب الثانوية العامة على 2130 لجنة امتحانية في البحيرة
بعبع الفيزياء.. توافد طلاب الثانوية العامة على 2130 لجنة امتحانية في البحيرة
بعبع الفيزياء.. توافد طلاب الثانوية العامة على 2130 لجنة امتحانية في البحيرة
بعبع الفيزياء.. توافد طلاب الثانوية العامة على 2130 لجنة امتحانية في البحيرة
بعبع الفيزياء.. توافد طلاب الثانوية العامة على 2130 لجنة امتحانية في البحيرة
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