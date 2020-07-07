المحامين تحدد مواعيد عقد جلسات حلف اليمين للأعضاء الجدد

حددت النقابة العامة للمحامين، مواعيد جلسات حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد خريجي كليات الحقوق بالجامعات المصرية المختلفة .

ووضعت النقابة خطة لعقد جلسات حلف اليمين القانونى للأعضاء الجدد مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لحماية أعضائها من خطر الإصابة بفيروس كورونا .





وحول الإجراءات التى وضعتها النقابة ، قال حسين الجمال، أمين عام النقابة، تم تقسم النقابات الفرعية إلى مجموعات، على أن يتم آداء القسم باتحاد عمال مصر، خلال أيام الأحد والإثنين، والثلاثاء، من كل أسبوع حتى الانتهاء من آداء القسم لجميع الفرعيات.

وأوضح الجمال أن انعقاد الجلسات يبدأ من يوم الأحد المقبل، الموافق 12 يوليو الجاري، وينتهي يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2020.

وأضاف أمين عام النقابة، إن الظروف التي مرت بها البلاد كان من المستحيل معها تحديد جلسات حلف اليمين المعتادة، وتم تأخير الجلسات بسبب هذه الظروف من يناير الماضي وحتى تاريخه.

وتابع: أن حلف اليمين على مستوى النقابات الفرعية بالمحافظات أمر مستحيل تنفيذه نظرًا لأن حلف اليمين إجراء وشرط أساسي للقيد بنقابة المحامين، وله إجراءات ضرورية لابد من اتباعها ، مشيرا إلى أن هيئة المكتب رأت أن يكون أداء القسم القانونية للمحامين الجدد في النقابة العامة بالقاهرة.