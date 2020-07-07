AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

المحامين تحدد مواعيد عقد جلسات حلف اليمين للأعضاء الجدد

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:20 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم

حددت النقابة العامة للمحامين، مواعيد جلسات حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد خريجي كليات الحقوق بالجامعات المصرية المختلفة .

ووضعت النقابة خطة لعقد جلسات حلف اليمين القانونى للأعضاء الجدد مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لحماية أعضائها من خطر الإصابة بفيروس كورونا .


وحول الإجراءات التى وضعتها النقابة ، قال حسين الجمال، أمين عام النقابة، تم تقسم النقابات الفرعية إلى مجموعات، على أن يتم آداء القسم باتحاد عمال مصر، خلال  أيام الأحد والإثنين، والثلاثاء، من كل أسبوع حتى الانتهاء من آداء القسم لجميع الفرعيات.

وأوضح  الجمال  أن انعقاد الجلسات يبدأ من يوم الأحد المقبل، الموافق 12 يوليو الجاري، وينتهي يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2020.

وأضاف أمين عام النقابة، إن الظروف التي مرت بها البلاد كان من المستحيل معها تحديد جلسات حلف اليمين المعتادة، وتم تأخير الجلسات بسبب هذه الظروف من يناير الماضي وحتى تاريخه.

وتابع: أن حلف اليمين على مستوى النقابات الفرعية بالمحافظات أمر مستحيل تنفيذه نظرًا لأن حلف اليمين إجراء وشرط أساسي للقيد بنقابة المحامين، وله إجراءات ضرورية لابد من اتباعها ، مشيرا  إلى أن هيئة المكتب رأت أن يكون أداء القسم القانونية للمحامين الجدد في النقابة العامة بالقاهرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. تأجيل جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد

المحامين تتخذ عدة إجراءات للتعامل مع المصابين بكورونا.. تأجيل جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد.. واقتراحات بتخصيص عمارات النقابة المصيفية إلى حجر صحي لأعضائها

بسبب كورونا.. "المحامين" تؤجل حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد

بسبب كورونا.. تأجيل حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بالمحامين

"المحامين" تعلن أسماء الأعضاء الجدد الذين اجتازوا الكشف الطبي

بسبب كورونا.. المحامين تقرر إجراء جلسات حلف اليمين فى النقابات الفرعية

ترشيحاتنا

بعد إعلان وصيته لعائلته بسبب رجاء الجداوى.. الجمهور يبحث عن يحيى الفخرانى

أخبار التوك شو.. الحكومة تبحث فتح قاعات الأفراح.. وضع كورونا تحت السيطرة.. أحمد موسى يبكي لـ وفاة الفريق العصار

أخبار الفن.. باريس هيلتون تعلن ترشحها لرئاسة أمريكا.. انتحار ممثل شاب بعد اختفاء حبيبته.. والفنانة ياسمين غيث تروي تفاصيل التحرش بها

أعمال صالحة يحبها الله.. اغتنم 11 عملًا يدخلك الجنة

حسام البدري: نصحت عاشور بالاعتزال داخل الأهلي .. ومتعب رفض منصب مدير المنتخب

حكم تكرار الدعاء على الظالم.. دار الإفتاء ترد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة مريضة سرطان بريطانية بعد تأخر علاجها بسبب أزمة كورونا

عاش هنا يوثق رحلة صالح مرسي مع أدب الجاسوسية.. وكواليس كتابته رأفت الهجان من 3 صفحات حصل عليها من المخابرات وعناده مع والده لمنعه من القراءة

بـ كاش مايوه.. درة تخطف الأنظار بملابس صيفية