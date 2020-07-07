AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بعد لقاء السيسي.. رئيس إريتريا يغادر مصر بعد زيارة قصيرة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:46 ص
رئيس إريتريا أسياس
رئيس إريتريا أسياس أفورقي
Advertisements
نورهان خفاجي
غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، رئيس إريتريا أسياس أفورقي، بعد زيارة للبلاد استغرقت 3 أيام، استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين ودعم العلاقات المشتركة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الاريتري، أمس الأثنين، بقصر الاتحادية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين، وبحسب تصريحات السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، قال إن الرئيس رحب خلال المباحثات بالرئيس أفورقي في مصر، معربًا عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التي تربط البلدين الشقيقين، ومؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع إريتريا في شتي المجالات لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين، بما يحقق مزيدًا من التنسيق والتعاون فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي والعمل التكاملي لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد الرئيس أهمية تطوير مشروعات التعاون الثنائي بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، مع تذليل كافة العقبات في هذا الصدد، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والتجارة والاستثمار والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، إلى جانب تكثيف برامج الدعم الفني المقدمة إلى الجانب الإريتري، بالإضافة إلى تنويع وتعزيز أطر التعاون المشترك في المجالين العسكري والأمني بين البلدين.


من جانبه، أعرب الرئيس أفورقي عن تطلع بلاده المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، خاصةً في الوقت الراهن الذي تشهد فيه منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر تحديات متلاحقة وتدخلات خارجية متزايدة، الأمر الذي يفرض تكثيف التعاون والتنسيق مع مصر وقيادتها على خلفية الثقل المحوري الذي تمثله مصر في المنطقة بأسرها على صعيد صون السلم والأمن، مشيدًا في هذا الصدد بالمواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، والتي انعكست على الدعم المصري الكبير لإريتريا خلال المرحلة الماضية.

وتطرق لقاء الرئيسان إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً فيما يتعلق بملفات القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر وكذلك قضية سد النهضة، حيث تم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث المشترك لمتابعة تلك التطورات، وذلك تدعيمًا للأمن والاستقرار الإقليمي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 زيارات في 6 سنوات.. رئيس إريتريا في رحاب القاهرة

السيسي يستقبل رئيس إريتريا بالاتحادية ..اليوم

بث مباشر.. السيسي يستقبل رئيس إريتريا بقصر الاتحادية

بالسلام الوطني| الرئيس السيسي يستقبل أسياس أفورقي في الاتحادية

القرن الأفريقي وسد النهضة...السيسي ونظيره الإريترى يبحثان آخر التطورات الإقليمية..فيديو

زيارة أفورقي الخامسة لمصر اليوم حلقة جديدة فى تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين

ترشيحاتنا

نيوزيلندا تعلن وقف استقبال الرحلات الدولية

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء 7-7-2020

الإخلاء بالقوة الجبرية..تفاصيل تعديلات مقترحة لمنع توريث شقق الإيجار القديم..فيديو

بعد إثارته الجدل بـ ترشحه لرئاسة أمريكا.. معلومات عن كاني ويست

أخبار الفن.. باريس هيلتون تعلن ترشحها لرئاسة أمريكا.. انتحار ممثل شاب بعد اختفاء حبيبته.. والفنانة ياسمين غيث تروي تفاصيل التحرش بها

توجه للطبيب فورا.. أعراض تشير لمعاناتك من الإجهاد المزمن

AdvertisementS

معلومة مغلوطة .. تصريح دفن رجاء الجداوي يكشف عمرها الحقيقي

هدير الهادى فتاة التيك توك تعترف: بمارس الأعمال المنافية مقابل مبالغ مالية

وفاة والدة حمادة هلال.. وتشييع الجثمان بعد قليل

اقتحام منزل جاستن ترودو بأسلحة محظورة.. تفاصيل محاولة اغتيال رئيس وزراء كندا

مفاجأة من العيار الثقيل.. كوب من هذا المشروب يتحكم فى السيطرة على سكر الدم

بشري سارة.. مد فترة التقديم لرياض الأطفال بالقاهرة حتي 10 يوليو

بعد إعلان وصيته لعائلته بسبب رجاء الجداوى.. الجمهور يبحث عن يحيى الفخرانى

الإخلاء بالقوة الجبرية..تفاصيل تعديلات مقترحة لمنع توريث شقق الإيجار القديم..فيديو

زيادة البدل ورفع سن المعاش.. 4 مزايا لأعضاء المهن الطبية بالقانون الجديد

بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.. 6 معلومات لا تعرفها عن الفنان محمد صلاح

تحدي عبد الحفيظ وإصرار كهربا يخطفان الأجواء في الأهلي

منع تراخيص البناء مدى الحياة أحدها.. قرارات حاسمة لرئيس الوزراء بشأن البناء العشوائي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف متهور.. مراهقة تكتشف إصابتها بـ كورونا بعد خضوعها لعملية تجميل بيوم واحد

وفاة مريضة سرطان بريطانية بعد تأخر علاجها بسبب أزمة كورونا

عاش هنا يوثق رحلة صالح مرسي مع أدب الجاسوسية.. وكواليس كتابته رأفت الهجان من 3 صفحات حصل عليها من المخابرات وعناده مع والده لمنعه من القراءة