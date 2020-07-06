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أخبار البلد

ناعيا الفريق العصار..الرئيس السيسي: مصر فقدت رجل دولة من طراز فريد

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:55 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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محمد عبد المنعم
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر فقدت رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة هو الفريق/ محمد العصار - وزير الدولة للإنتاج الحربي - والذى وافته المنية اليوم.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي قائلا: "فقدت مصرنا العزيزة اليوم رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة هو الفريق/ محمد العصار - وزير الدولة للإنتاج الحربي - والذى وافته المنية اليوم، لقد كان الفقيد من أخلص الرجال الذين خاصوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم، ولم يدخر من أجله جهدا، بل كان دائمًا فى صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها
اللهم ارحم الفقيد العزيز ونسأل لأسرته وذويه الصبر والسلوان".
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