ناعيا الفريق العصار..الرئيس السيسي: مصر فقدت رجل دولة من طراز فريد

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي قائلا: "

فقدت مصرنا العزيزة اليوم رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة هو الفريق/ محمد العصار - وزير الدولة للإنتاج الحربي - والذى وافته المنية اليوم، لقد كان الفقيد من أخلص الرجال الذين خاصوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم، ولم يدخر من أجله جهدا، بل كان دائمًا فى صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها