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أستاذ جيولوجيا: مرور المياه من سد النهضة ورؤيتها خلفه يعني أن إثيوبيا لم تبدأ الملء.. فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 04:47 ص
سد النهضة
سد النهضة
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إبراهيم القادري
قال عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن موسم الأمطار الذي يبدأ بشدة في شهر يوليو؛ جعل الإثيوبيين يتركون في منتصف سد النهضة، فتحة كبيرة عرضها 130 مترا، وهذا يفيد في وقت الفيضان، حتى يمر من خلالها.

وأضاف عباس شراقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن السد توجد به 4 فتحات صغيرة تسمح بمرور المياه الطبيعية، ولكن لا يمكنها ان تمرر مياه الفيضان، مشيرا إلى أن الفتحة التي عرضها 130 مترا، تم زيادة مساحتها 50 مترا لتسهيل مرور مياه الفيضان.

وأوضح عباس شراقي ، أن المياه حتي تمر من الفتحة الوسطى؛ يجب أن تعلو حتى تصل لمنسوب الفتحة، وبالتالي يحدث تجمع مائي أمام السد.

وأشار إلى أن هذا التجمع نراه على مدار الـ3 سنوات الماضية، ونراه أيضا هذا العام، وإذا أرادت إثيوبيا ملء السد؛ فيجب عليها إغلاق الـ4 فتحات حتى يتم الملء.

وأكمل أن مرور المياه من السد، ورؤية خلفه؛ هذا يعني ان أثيوبيا لا تقوم بالملء.
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