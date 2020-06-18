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عباس شراقي: ملء إثيوبيا سد النهضة بدون اتفاق يعد إعلان حرب

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:11 ص
صدى البلد
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عادل نصار
حذر الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إثيوبيا من المضي قدمًا في موقفها المتعنت بشأن مفاوضات سد النهضة ، مؤكدا أن استمرار الأزمة لن يحقق نتائج جيدة على الإطلاق.

وقال "شراقي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، إن إثيوبيا قابلت الاقتراح المصري بالرفض، مؤكدًا أن ملء أثيوبيا سد النهضة من دون اتفاق يعد إعلان حرب، وفي حالة عدم الملء ستكون هناك فرصة للمفاوضات. 

وتابع أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن التخزين يعني انتهاء التفاوض، ولكن الجانب الإثيوبي لا يريد التفاوض ويحاول إضاعة الوقت.

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