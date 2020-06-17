صلاح فوزي: الإخوان الإرهابية لن يتمكنوا من تزوير التاريخ

قال د. صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لاعداد دستور 2014 أن جماعة الإخوان الإرهابية ومن بينهم أحمد مكي وزير "عدل الإخوان" لن يتمكنوا من تزوير التاريخ.





وأكد فوزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، تعليقا على أكاذيب أحمد مكي على قناة الجزيرة، أن ماحدث في عهد مرسي انتهاك غير مسبوق لأحكام الدستور.





وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن الإعلان الدستوري في عهد المعزول مرسي أمر غير مسبوق وأكد أنه حذر من الإعلان الدستوري في عهد المعزول مرسي لأنه أدى الى فوضى.





وشدد عضو لجنة العشرة لاعداد دستور 2014 أن مرسي أهدر حكم المحكمة الدستورية العليا.