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إثيوبيا لم تبدأ التخزين.. عباس شراقي: سد النهضة بدون دراسات وسيتسبب في طوفان على السودان

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:14 م
سد النهضة
سد النهضة
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن موسم الأمطار في إثيوبيا يكون شديدا في شهر يوليو، موضحا أن ما يحدث أمام السد الإثيوبي الآن من تجمع مائي هو بحيرة مؤقتة وليس تخزين للمياه.

وأضاف "شراقي"، في حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن الأمطار بدأت في إثيوبيا الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أن الجانب الإثيوبي يحتاج إلى ثلاث سنوات ليصل ارتفاع السد إلى 645 مترا؛ مرددا «إثيوبيا لديها تخبط في عملية ملء السد؛ لأنه لا توجد دراسات هندسية دقيقة».

وأكد أستاذ الموارد المائية، أنه لا يوجد سد في العالم يتم بناؤه بهذه الطريقة والتكتم على المخاطر التي قد تقع على الدول المجاورة؛ قائلًا «مفيش سد في العالم بدون دراسات هندسية».

ونوه بأن آثار السد على السودان مدمرة بمعني الكلمة، سوف يحدث طوفان، مضيفا "لو أي دولة عايزة تنتقم من السودان تروح تضرب السد". 

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