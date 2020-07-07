عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ المنيا يتابع مع رئيس الوزراء الوضع العام بالمحافظة

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، حيث أسفرت الحملات خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتي أمس، عن إزالة 824 حالة مخالفة زراعية على مساحة 3972 فدانا، وإزالة 4395 حالة مخالفة مباني على مساحة 600460 مترا مربعا.
جاء ذلك خلال تواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع المحافظ خلال اجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة الموقف العام بالمحافظة، والاطمئنان على استقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية بالمستشفيات.
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واستعرض محافظ المنيا، خلال الاجتماع عددا من الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال خطة متكاملة، شملت، تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن عودة النشاط لبعض المنشآت الخدمية.
وأكد المحافظ المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ تلك القرارات بنطاق المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة، والتشديد على الغلق الفوري ووقف النشاط ومعاقبة المخالفين، وأن يكون المرور على مدار الساعة، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
وطمأن المحافظ، رئيس الوزراء على أرصدة السلع الغذائية والمواد البترولية، وعملية انتظام صرف المعاشات التي تجري حاليا، والاجراءات التي تم اتخاذها اثناء المرور علي منافذ صرف المعاشات لمنع التكدس والازدحام.
وأشار المحافظ إلى أن المحافظه مستمره في استقبال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، مؤكدا أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ اعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكل أشكالها، مشددًا على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة.
وقال المحافظ إن الحملات التموينية مستمرة بكل أنحاء المحافظة على مدار اليوم، حيث أسفرت تلك الحملات خلال شهر يونيه الماضي عن ضبط وتحرير 2365 مخالفة تموينية متنوعة من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية بالتعاون مع الجهات المعنية.