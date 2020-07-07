عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ المنيا يتابع مع رئيس الوزراء الوضع العام بالمحافظة

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، إن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، حيث أسفرت الحملات خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتي أمس، عن إزالة 824 حالة مخالفة زراعية على مساحة 3972 فدانا، وإزالة 4395 حالة مخالفة مباني على مساحة 600460 مترا مربعا.





جاء ذلك خلال تواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع المحافظ خلال اجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة الموقف العام بالمحافظة، والاطمئنان على استقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية بالمستشفيات.





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واستعرض محافظ المنيا، خلال الاجتماع عددا من الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال خطة متكاملة، شملت، تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن عودة النشاط لبعض المنشآت الخدمية.





وأكد المحافظ المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ تلك القرارات بنطاق المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة، والتشديد على الغلق الفوري ووقف النشاط ومعاقبة المخالفين، وأن يكون المرور على مدار الساعة، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.





وطمأن المحافظ، رئيس الوزراء على أرصدة السلع الغذائية والمواد البترولية، وعملية انتظام صرف المعاشات التي تجري حاليا، والاجراءات التي تم اتخاذها اثناء المرور علي منافذ صرف المعاشات لمنع التكدس والازدحام.









وأشار المحافظ إلى أن المحافظه مستمره في استقبال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، مؤكدا أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ اعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكل أشكالها، مشددًا على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة.



