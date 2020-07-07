تصحيح ١٠٣٥ ورقة امتحانية بمركز القياس والتقويم بجامعة قناة السويس

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أن عدد الأوراق الامتحانية التي تم تصحيحها بمركز القياس والتقويم منذ بداية التصحيح يوم السبت الموافق ٤ يوليو حتي اليوم الاثنين الموافق ٦ يوليو بلغ ١٠٣٥ ورقة امتحانية الأوراق





ومن جانبه أكد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التزام جميع أعضاء هيئة التدريس بقرار مجلس الجامعة بالا يقل عدد الاسئلة الموضوعة عن ٤٠ سؤال لكل ساعة إمتحانية اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني ٢٠١٩ - ٢٠٢٠





واشار الدكتور عبد الرؤوف مصطفى مدير مركز القياس والتقويم ان الاحصائية خلال ثلاث ايام من التصحيح جاءت كالتالي السبت ٤ يوليو تم تصحيح ١٩١ ورقة امتحانية ثم الاحد ٥ يوليو تم تصحيح ٦٤٣ ورقة امتحانية وصولا الي اليوم الاثنين الموافق ٦ يوليو بلغ عدد الاوراق التي تم تصحيحها ٢٠١ ورقة امتحانية .





مؤكدا علي الالتزام بكافة الضوابط الإحترازية خاصة حفظ أوراق الامتحان داخل دواليب مغلقة داخل مقر الكنترول، كما يحظر التعامل مع الأوراق لمدة ٤٨ ساعة.





مشددا علي اتباع كافة الاجراءات الاحترازية أثناء تسليم وتسلم والتعامل مع أوراق الأسئلة والإجابة ومراعاة التباعد الاجتماعي داخل الكنترولات ومركز ووحدات القياس والتقويم بجامعة القناة.





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