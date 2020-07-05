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تعليم

تطبيق الإجراءات الاحترازية.. جامعة القناة: لا وجود لحالات غش أو عزل بلجان الامتحانات

الأحد 05/يوليه/2020 - 04:08 م
امتحانات الجامعات
امتحانات الجامعات
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انجي هيبة
أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس  جامعة قناة السويس أنه لا توجد حالات عزل للطلاب أو أي حالات غش وذلك مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تحرص إدارة الجامعة على متابعة تطبيقها يوميا قبل بداية اللجان الامتحانية وبعدها.

وأشادت الدكتورة ماجدة هجرس بمستوى الانضباط داخل اللجان الامتحانية مشيرة إلى وعي الطلاب والتزامهم بكل الإجراءات الوقائية التي تنتهجها الجامعة خلال فترة الامتحانات.

جاء ذلك اثناء الجوله  التفقديه للدكتورة ماجدة هجرس داخل لجان الامتحانات يرافقها الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حيث بدأت الجولة بتفقد بوابات عثمان وبوابة طب الأسنان حيث يؤدي الطلاب إجراءات التعقييم بالمرور من بوابات التعقيم بتواجد مستمر لأمين عام الجامعة المحاسب سمير النجار والسيده هدي فرج أمين عام الجامعة المساعد.

 هذا وقامت إدارة الجامعة بتوفير حافلة لنقل الحالات  من ذوي الاحتياجات الخاصه للجان الامتحانية.

 وتوجهت رئيس الجامعة ونائبها لشئون التعليم والطلاب لمتابعة سير العملية الامتحانية وبدأت الجوله بتفقد لجان كلية التربية حيث يؤدي ١٠٢٨ طالب وطالبة يؤدون الامتحانات بـ١٩ شعبة داخل ١٨ لجنة. 

واستكملت الجولة بتفقد لجان كلية التمريض  والتي يؤدي بها ١٨٩ طالبا وطالبة الامتحانات وتابعت بالتوجه للجان كلية الصيدلة حيث يؤدي ١٤٧ طالبا وطالبة الامتحانات بالفرقة النهائية بصيدلة عام أما في الصيدلة الاكلينيكية يؤدي الامتحانات ١٠٣ طلاب وطالبات كما توجهت الدكتورو ماجدة هجرس ونائبها لكلية الزراعة    والتي يؤدي بها الامتحانات ٣٥٠ طالبا وطالبة بـ٨١ بشعبة الهندسة الزراعية، ٤٣ بشعبة إدارة المشروعات، ٢٥ بشعبة السلامة الغذائية  بالإضافة إلى ٢٠١ زراعة عام وبكلية العلوم  يؤدي الامتحانات بالفرقة النهائية ١٩٦ طالب وطالبة.

وعلي جانب اخر، أشارت رئيس الجامعة إلى بدء أعمال التصحيح بمركز القياس والتقويم وذلك بعد مرور ٤٨ ساعة علي الامتحان وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمركز القياس والتقويم.

حيث بلغ عدد الأوراق الامتحانية التي تم تصحيحها يوم السبت الموافق ٤ يوليو ١٩١ ورقة امتحانية أما اليوم الأحد الموافق ٥ يوليو ٦٣٤ ورقة امتحانية. 

هذا وتوجهت رئيس الجامعة لكلية الحاسبات والمعلومات حيث تم  توزع الطلاب داخل ١٣ لجنة (٨٩ طالبا بقسم علوم الحاسب و ٧٨ طالبا بقسم نظم المعلومات).

ومن ناحيته وواصل الدكتور محمد شقيدف جولته بتفقد كلية طب الأسنان، حيث يؤدي ١٦٠ طالبا وطالبة  داخل المبني التعليمي الخاص بالكلية ثم توجه سيادته الى كلية الطب البيطري حيث يؤدي الامتحانات ١٠١  طالب وطالبة.

وانهى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولته بتفقد كلية التجارة، حيث يؤدي امتحانات اليوم١١٢٦ طالبا وطالبة.

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تطبيق الإجراءات الاحترازية.. جامعة القناة: لا وجود لحالات غش أو عزل بلجان الامتحانات
تطبيق الإجراءات الاحترازية.. جامعة القناة: لا وجود لحالات غش أو عزل بلجان الامتحانات
تطبيق الإجراءات الاحترازية.. جامعة القناة: لا وجود لحالات غش أو عزل بلجان الامتحانات
تطبيق الإجراءات الاحترازية.. جامعة القناة: لا وجود لحالات غش أو عزل بلجان الامتحانات
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