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أخبار العالم

دبي تعلن خلو المستشفى الميداني بالمركز التجاري العالمي من إصابات كورونا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:52 م
دبي تعلن خلو المستشفى
دبي تعلن خلو المستشفى الميداني بالمركزالتجاري العالمي من إصا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت إمارة دبي بالإمارات، اليوم الثلاثاء، أن المستشفى الميداني بمركز دبي التجاري العالمي أصبحت خالية من حالات الإصابة بفيروس كورونا، مع خروج اليوم آخر حالة مصابة بالفيروس.

ووفقا لصحيفة البيان الإماراتية، أكدت الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية،  أن "النتائج النهائية لفحص آخر مصاب في المستشفى كانت سلبية".

وكانت السلطات الصحية في إمارة دبي قد أنشأت مستشفى ميدانيا في مركز دبي التجاري العالمي لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك في 15 أبريل 2020.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه دبي لاستقبال ضيوفها من خارج الدولة، اعتبارًا من اليوم، فقد أعلنت إمارة دبي أن عودة حركة الملاحة الجوية عبر مطاراتها تشكل خطوة مهمة في تعزيز قطاع الطيران وترسيخ مكانة دولة الإمارات وإمارة دبي كواحدة من أهم مراكز الطيران في العالم.

ومع إعادة الافتتاح التدريجي للأنشطة التجارية والسياحية بعد تخفيف القيود عليها جرّاء جائحة «كوفيد-19» في الفترة الماضية، شهدت السياحة الداخلية حركة نشطة، لاسيما في المنشآت الفندقية، والحدائق المائية، ومناطق الجذب الرئيسة، والمطاعم وغيرها، والتي وفرت من طرفها مجموعة من العروض والباقات الترويجية، لتشجيعهم على الاستمتاع بتجارب عالمية مميزة لا مثيل لها. وهي الآن على أهبة الاستعداد لتقديم تجارب استثنائية لزوارها من خارج الدولة.
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