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أخبار العالم

40 حالة وفاة بكورونا في بريطانيا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 04:04 م
كورونا يحصد الأرواح
كورونا يحصد الأرواح
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قسم الخارجي
أعلنت بريطانيا اليوم عن 40 حالة وفاة أخرى بفيروس كورونا المستجد الناتج عن كوفيد19، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل.

 في الحصيلة الأولية أظهرت بيانات منفصلة أنه لم يتم تسجيل وفيات زائدة في إنجلترا وويلز للأسبوع الثاني على التوالي، وأن الأرقام تبقى معتدلة، وغير مقلقة.

 لم تؤكد وزارة الصحة الرقم النهائي ، والذي غالبًا ما يكون أعلى بكثير لأنه يأخذ في الاعتبار الوفيات المؤكدة مختبريًا في جميع الظروف.

 يتم احتساب العدد- الذي يتضمن فقط جزءًا صغيرًا من وفيات Covid-19 في إنجلترا - عن طريق إضافة التحديثات الفردية التي أعلنتها كل منطقة من المملكة المتحدة.

 سجلت وزارة الصحة بإنجلترا اليوم 36 حالة وفاة في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد.

و تم تسجيل ثلاث حالات وفاة بـ Covid-19 في جميع الأماكن في ويلز ، وحالة واحدة في اسكتلندا ولا شيء في أيرلندا الشمالية.

 للمقارنة ، تم تسجيل 22 حالة وفاة فقط أمس - ولكن عدد القتلى في أيام الأحد والإثنين كان  أقل بكثير بسبب تأخر التسجيل في عطلات نهاية الأسبوع.

و أكدت بيانات حكومية منفصلة اليوم أن تفشي الفيروس مستمر ، مع تسجيل 8979 حالة وفاة في الأسبوع الذي انتهى في 26 يونيو في إنجلترا وويلز.


في تطورات أخرى للفيروس في بريطانيا اليوم، رفض رئيس الحكومة بوريس جونسون الاعتذار عن إلقاء اللوم على بيوت رعاية المسنين والتي لقي الكثيون فيها حتفهم.

ورغم فتح النشاطات المختلفة، الا انه شوهد انخفاض كبير في عدد الناس بالشوارع  بنسبة 50 في المائة في الأسبوع الثالث من إعادة فتح المتاجر في إنجلترا وأيرلندا الشمالية ، مما أثار مخاوف جدية بشأن مستقبل الاقتصاد  على المدى الطويل.

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