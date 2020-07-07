زوجة حمدي النقاز تخطف القلوب بأناقتها.. شاهد

شارك التونسي حمدي النقاز، لاعب نادي الزمالك السابق والترجى الحالى ، متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر حمدى النقاز ، داخل أحد المطاعم بصحبة زوجته ميرفي النقاز، بإطلالة صيفية جذابة وإنيقة، نالت إعجاب متابعيها وعلق قائلًا: "كل شئ بالنسبة لي".





يذكر أن الدولي التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك انتقل مؤخرًا إلى نادي الترجي الرياضي التونسي، لمدة 3 مواسم بعد فسخ تعاقده مع الأبيض مطلع العام الجاري.





وبدأ حمدي النقاز مسيرته في صفوف النجم الساحلي التونسي وانتقل بعدها إلى نادي الزمالك قبل أن يفسخ عقده من طرف واحد وينتقل بعدها إلى أحد الأندية في ليتوانيا ويعود إلى الترجي.







