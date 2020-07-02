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رياضة

أول تعليق من حمدي النقاز بعد انتقاله إلى الترجي التونسي.. شاهد

الخميس 02/يوليه/2020 - 06:07 م
حمدى النقاز
حمدى النقاز
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محمد بدران
أعلن الدولى التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك انتقاله لنادى الترجي الرياضي التونسي، لمدة 3 مواسم بعد فسخ تعاقده مع الأبيض مطلع العام الجاري.

ونشر النقاز صورة عبر حسابه الرسمي على  "انستجرام" وعلق: "تم اليوم توقيع عقدي مع الترجي الرياضي التونسي وبداية مشوار جديد والقادم أفضل انشاءالله 🙏🏻🙏🏻❤️❤️".

يذكر أن حمدى النقاز بدأ مسيرته فى صفوف النجم الساحلي التونسي وانتقل بعدها إلى نادي الزمالك قبل أن يفسخ عقده من طرف واحد وينتقل بعدها إلى أحد الأندية فى ليتوانيا ويعود إلى الترجي. 

وكان النقاز فسخ تعاقده مع الزمالك خلال شهر ديسمبر الماضي معللًا بعدم حصوله على مستحقاته المالية قبل أن يلجأ للفيفا لشكوى النادي الأبيض.

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