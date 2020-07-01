المباركي يرحل عن الترجي بسبب حمدي النقاز.. والدورى المصرى محطته المقبلة

وحسب صحيفة "الصباح نيوز" التونسية فإن رحلة إيهاب المباركي انتهت مع فريق الترجى بعد فشل الطرفان في التوصل لاتفاق حول تجديد التعاقد.





وأضافت الصحيفة أنه سيتم تسويق اللاعب صاحب الـ28 عاما بالدوري المصري خلال الفترة المقبلة.





قالت المصادر أن رياض بنور مدير الكرة بنادي الترجي أشرف على إنهاء الصفقة بعد حصوله عل الضوء الاخضر مو معين الشعباني المدير الفني للفريق التونسي.





أشار إلى أن الدولي حمدي النقاز وقع عقودا لمدة ٣ سنوات بعدما اجتاز الاختبار الطبي مؤخرا بنجاح فى مقر النادي بباب سويقة.





يذكر أن حمدى النقاز بدأ مسيرته فى صفوف النجم الساحلي التونسي وانتقل بعدها إلى نادي الزمالك قبل أن يفسخ عقده من طرف واحد وينتقل بعدها إلى أحد الأندية فى ليتوانيا ويعود إلى الترجي.