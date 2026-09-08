أمير هشام بعد فوز الزمالك: بيعرف يكسب

فاز نادي الزمالك على نظيره أبو قير للأسمدة، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، ليتصدر ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، بشكل مؤقت.

و علق الإعلامي أمير هشام عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك:الزمالك بيعرف يكسب ،الفوز الثالث على التوالي بسيناريوهات متشابه في كل مبارياته.

و تابع :الفريق احرز ٧ اهداف في اربع مباريات واستقبل هدف وحيد ودي ارقام جيدة واهم من الاداء أكيد في رأيي،المهدي سليمان وعمر جابر نجوم المباراة.



والتقى فريقا الزمالك وأبو قير للأسمدة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبذلك الفوز، يتواجد نادي الزمالك في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، بشكل مؤقت لحين انتهاء مباريات الجولة الرابعة غدًا الأربعاء.