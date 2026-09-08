فتحي سند يتغنى بفوز الزمالك على أبو قير للأسمدة

فاز نادي الزمالك على نظيره أبو قير للأسمدة، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، ليتصدر ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، بشكل مؤقت.

و علق الناقد الرياضي فتحي سند عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك كاتبا:انتصار جديد.. الزمالك يتصدر الدوري المصري بشكل مؤقت بعد الفوز على أبو قير للأسمدة 2-0



والتقى فريقا الزمالك وأبو قير للأسمدة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبذلك الفوز، يتواجد نادي الزمالك في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، بشكل مؤقت لحين انتهاء مباريات الجولة الرابعة غدًا الأربعاء.