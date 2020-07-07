برلماني: الفريق العصار تصدى للمشهد السياسي المضطرب بعد 25 يناير

أعرب النائب يوسف الشاذلي عضو مجلس النواب، عن خالص حزنه وعزائه لرحيل الفريق محمد العصار، قائلا إنها خسارة وطنية كبرى، فالعصار هو أحد الرجال الكبار الذين تصدوا للمشهد السياسي المضطرب، وبالخصوص بعد ثورة 25 يناير، فلم يتوانى عن الدفاع عن الدولة بحكم موقعه داخل المجلس العسكري الذي كان يدير البلاد أنذاك.





ونوه النائب في بيان له، إلى أن العصار كان رجل دولة من طراز فريد، له تاريخ عسكري مشرف، شارك في حربي الاستنزاف وأكتوبر، وتولى ملفات شديدة الحساسية في المؤسسة العسكرية، كما تولى مسئولية وزارة الدولة للإنتاج الحربي.



