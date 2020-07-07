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برلمان

برلماني: الفريق العصار تصدى للمشهد السياسي المضطرب بعد 25 يناير

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:24 م
الفريق محمد العصار
الفريق محمد العصار
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أحمد أيمن
أعرب النائب يوسف الشاذلي عضو مجلس النواب، عن خالص حزنه وعزائه لرحيل الفريق محمد العصار، قائلا إنها خسارة وطنية كبرى، فالعصار هو أحد الرجال الكبار الذين تصدوا للمشهد السياسي المضطرب، وبالخصوص بعد ثورة 25 يناير، فلم يتوانى عن الدفاع عن الدولة بحكم موقعه داخل المجلس العسكري الذي كان يدير البلاد أنذاك.

ونوه النائب في بيان له، إلى أن العصار كان رجل دولة من طراز فريد، له تاريخ عسكري مشرف، شارك في حربي الاستنزاف وأكتوبر، وتولى ملفات شديدة الحساسية في المؤسسة العسكرية، كما تولى مسئولية وزارة الدولة للإنتاج الحربي.

وشدد على أن العصار لم يتوان عن التضحية وخدمة البلاد في كافة الأماكن التي شغلها، كما قام بدور هائل في وزارة الإنتاج الحربي، والتي شهدت طفرة في ملفات عملها على كافة المستويات خلال فترة ترؤسه لها، مختتما: "رحم الله الفقيد الفريق محمد العصار والهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".
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