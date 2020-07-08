الدولار مستقر في أول تعاملات اليوم









وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء نحو 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع.





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بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الاسكندرية، اتش اس بي سي، الكويت الوطني" نحو 15.98 جنيه للشراء مقابل 16.08 جنيه للبيع.





وصعد الدولار نسبيا في بنوك " المصري الخليجي، بلوم، الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية ، كريدي جريكول الاستثمار العربي" نحو 15.99 جنيه للشراء 16.09 جنيه للبيع





وزاد ال دولار مقابل الجنيه في بنوك " المصرف العربي الدولي، عودة، العربي الافريقي الدولي، التعمير والاسكان، مصر إيران للتنمية" ليسجل 16 جنيه للشراء و 16.1 جنيه للبيع.





وصعد الدولار في بنوك " مصر، الأهلي، البركة" مسجلا 16.01جنيه للشراء مقابل 16.11 جنيه للبيع.





ووصل أعلى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنكي المصري لتنمية الصادرات ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.02 و 16.03 جنيه للشراء مقابل 16.12 و 16.13 جنيه للبيع.