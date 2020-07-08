الدولار مستقر في أول تعاملات اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تراجعه بمعدل 9 قروش منذ الخميس الماضي.
وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء نحو 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع.
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وسجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنوك المصرف المتحد والتجاري الدولي وقناة السويس، نحو 15.97 جنيه للشراء و 16.07 جنيه للبيع.
بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الاسكندرية، اتش اس بي سي، الكويت الوطني" نحو 15.98 جنيه للشراء مقابل 16.08 جنيه للبيع.
وصعد الدولار نسبيا في بنوك " المصري الخليجي، بلوم، الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية، كريدي جريكول الاستثمار العربي" نحو 15.99 جنيه للشراء 16.09 جنيه للبيع
وزاد الدولار مقابل الجنيه في بنوك " المصرف العربي الدولي، عودة، العربي الافريقي الدولي، التعمير والاسكان، مصر إيران للتنمية" ليسجل 16 جنيه للشراء و 16.1 جنيه للبيع.
وصعد الدولار في بنوك " مصر، الأهلي، البركة" مسجلا 16.01جنيه للشراء مقابل 16.11 جنيه للبيع.
ووصل أعلى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنكي المصري لتنمية الصادرات ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.02 و 16.03 جنيه للشراء مقابل 16.12 و 16.13 جنيه للبيع.