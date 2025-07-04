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تنسيق الجامعات الأهلية 2025.. 100 كلية متاحة تعرف عليها
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنسيق الجامعات الأهلية 2025.. 100 كلية متاحة تعرف عليها

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

تتزايد عمليات البحث عبر محرك البحث الشهير جوجل عن قائمة الجامعات الأهلية في مصر 2026 والكليات المتاحة، وذلك بتزامن مع قرب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2025، وفتح باب التقديم للجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد 2025/2026.

قائمة الجامعات الأهلية في مصر 2026 والكليات المتاحة

وأصحب المنظومة التعليمية في مصر أصبحت تضم 32 جامعة أهلية، بعد صدور قرارات جمهورية بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة وهي: (جامعة السويس الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة القاهرة الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة مدينة السادات الأهلية)، مشيرًا إلى أنه من المستهدف بدء الدراسة في الجامعات الأهلية الجديدة خلال العام الدراسي 2025/2026.

وستعمل الجامعات الأهلية الجديدة جنبًا إلى جنب مع 16 جامعة أهلية، وهي (جامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة العلمين الدولية، وجامعة الجلالة، وجامعة المنصورة الجديدة، جامعة بنها الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية)، بالإضافة إلى أن هناك 4 جامعات أهلية تعمل منذ سنوات، وهي: (النيل الأهلية، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، وجامعة مصر المعلوماتية)، ليزداد عدد الجامعات الأهلية من 4 جامعات قبل عام 2014 ليصبح 32 جامعة أهلية.

16 جامعة أهلية 32 جامعة أهلية امتحانات الثانوية العامة 2025 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة قائمة الجامعات الأهلية

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