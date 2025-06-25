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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لدعم التعليم العصري.. رئيس جامعة الوادي الجديد يشارك في اجتماع مجلس الجامعات الأهلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شارك الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، في اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، الذي عُقد أمس الأول (الإثنين) بمقر جامعة الفيوم الأهلية، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور ياسر حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والقيادات الأكاديمية.

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة الجامعات الأهلية الجديدة، التي تمثل أحد المسارات الاستراتيجية لتطوير التعليم العالي في مصر، وتُسهم في استيعاب الزيادة المتنامية في أعداد الطلاب، وتوفير برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.

وخلال الاجتماع، أكد وزير التعليم العالي أهمية التكامل بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية، مشيرًا إلى صدور قرارات جمهورية بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، من بينها جامعة الوادي الجديد الأهلية، ليصل إجمالي عدد الجامعات الأهلية إلى 32 جامعة، موضحًا أن الدراسة بها ستبدأ اعتبارًا من العام الجامعي 2025/2026.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجامعات الأهلية في مختلف المحافظات، وتبادل الخبرات في مجال تجهيز المعامل والبنية التحتية الذكية، وتقديم برامج تعليمية بينية تعتمد على أحدث النظم التعليمية العالمية، لتخريج كوادر قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأكد رئيس جامعة الوادي الجديد أهمية هذه الاجتماعات التنسيقية، التي تتيح تبادل الرؤى والخبرات بين الجامعات، وتدعم جهود جامعة الوادي الجديد في تنفيذ توجيهات الدولة بشأن إنشاء جامعة أهلية حديثة بالوادي الجديد، تقدم نموذجًا تعليميًا متطورًا يلبي تطلعات شباب الوادي الجديد وشباب مصر.

يُذكر أن جامعة الوادي الجديد الأهلية تُعد من الجامعات الأهلية الجديدة التي تم إنشاؤها بقرار جمهوري، وتستكمل حاليًا بنيتها الأكاديمية والإدارية لبدء الدراسة في العام الجامعي 2025/2026، حيث تضم خمس كليات، هي: كلية الصيدلة، كلية الطب البيطري، كلية الزراعة، كلية العلوم، وكلية اللغات والعلوم الإنسانية، وذلك في إطار رؤية وطنية شاملة لتطوير التعليم الجامعي وتوسيع فرص الالتحاق به بجودة عالمية.

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