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تنسيق الجامعات الأهلية 2025.. تعرف على الكليات المتاحة في 32 جامعة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنسيق الجامعات الأهلية 2025.. تعرف على الكليات المتاحة في 32 جامعة

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

تنسيق الجامعات 2025، وافق مجلس الجامعات الاهلية على إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، تشمل جامعة القاهرة الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة السويس الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، وجامعة مدينة السادات الأهلية ، تضم 98 كلية والعديد من البرامج الدراسية المتنوعة فى مختلف التخصصات.

قائمة أماكن الـ 12 جامعة أهلية الجديدة والكليات المقرر بدء الدراسة بها بداية من العام المقبل الدراسى 2025 / 2026 بعد الانتهاء من استصدار القرارات الجمهورية لبدء تشغيلها:


وتضم جامعة القاهرة الأهلية 14 كلية، وتشمل (كلية الطب - كلية طب الأسنان - كلية الصيدلة - كلية التمريض - كلية العلاج الطبيعي - كلية الهندسة - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي - كلية العلوم - كلية الطب البيطري - كلية التجارة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - كلية الإعلام - كلية التربية للطفولة المبكرة - كلية الحقوق).

وتضم جامعة كفر الشيخ الأهلية 12 كلية وتشمل (كلية الطب البشري - كلية طب الفم والأسنان - كلية الصيدلة - كلية العلاج الطبيعي - كلية التمريض - كلية الطب البيطري - كلية الهندسة - كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي - كلية العلوم - كلية الزراعة - كلية اللغات والعلوم الإنسانية - كلية التجارة وعلوم الإدارة).

وتضم جامعة سوهاج الأهلية 8 كليات وتشمل (كلية الطب البشري - كلية الصيدلة - كلية الهندسة - كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي - كلية تكنولوجيا العلوم الصحية - كلية الإعلام - كلية العلوم - كلية اللغات والعلوم الإنسانية).

وتضم جامعة دمنهور الأهلية 8 كليات وتشمل (كلية الصيدلة - كلية الطب البيطري - كلية التمريض - كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي - كلية العلوم - كلية إدارة الأعمال - كلية الآداب والعلوم الإنسانية - كلية الفنون التطبيقية).

وتضم جامعة السويس الأهلية 9 كليات وتشمل (كلية طب الأسنان - كلية العلاج الطبيعي - كلية الهندسة والبترول والتعدين - كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي - كلية العلوم - كلية اللغات والعلوم الإنسانية - كلية الاقتصاد والإدارة والعلوم السياسية - كلية الإعلام - كلية الفنون التطبيقية).

وتضم جامعة دمياط الأهلية 5 كليات وتشمل (كلية التمريض - كلية الفنون والتصميم - كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي - كلية الآثار والسياحة - كلية إدارة الأعمال).

وتضم جامعة عين شمس الأهلية 11 كلية وتشمل (كلية الهندسة - كلية الحاسبات والمعلومات - كلية التجارة - كلية العلوم - كلية الزراعة - كلية الآداب - كلية الإعلام - كلية الطب البشري - كلية طب الأسنان - كلية التمريض - كلية القانون الدولي).

وتضم جامعة الوادي الجديد الأهلية 5 كليات وتشمل (كلية الصيدلة - الطب البيطري - الزراعة - العلوم - اللغات والعلوم الإنسانية ).

وتضم جامعة الأقصر الأهلية 4 كليات وتشمل (كلية السياحة والآثار - كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعي - كلية اللغات والعلوم الإنسانية - كلية الفنون التطبيقية).

وتضم جامعة الفيوم الأهلية 7 كليات وتشمل (كلية الطب - كلية طب وجراحة الفم والأسنان - كلية الهندسة - كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصنطاعي - كلية التمريض - كلية العلوم - كلية اللغات والعلوم الإنسانية).

وتضم جامعة طنطا الأهلية 9 كليات وتشمل (كلية الطب - كلية طب الأسنان - كلية الصيدلة - كلية التمريض - كلية الهندسة - كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي - كلية العلوم - كلية العلوم الإدارية - كلية الألسن).

وتضم جامعة مدينة السادات الأهلية 6 كليات وتشمل (الحاسبات والذكاء الاصطناعي - التجارة - العلوم - الصيدلة - الطب البيطري - السياحة والفنادق).

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المنظومة التعليمية في مصر أصبحت تضم 32 جامعة أهلية، بعد صدور قرارات جمهورية بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة.

وأضاف الوزير أن الجامعات الأهلية الجديدة ستعمل جنبًا إلى جنب مع 16 جامعة أهلية، وهي (جامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة العلمين الدولية، وجامعة الجلالة، وجامعة المنصورة الجديدة، جامعة بنها الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية)، بالإضافة إلى أن هناك 4 جامعات أهلية تعمل منذ سنوات، وهي: (النيل الأهلية، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، وجامعة مصر المعلوماتية)، ليزداد عدد الجامعات الأهلية من 4 جامعات قبل عام 2014 ليصبح 32 جامعة أهلية.

الجامعات الاهلية مجلس الجامعات الاهلية 12 جامعة أهلية جديدة الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية

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