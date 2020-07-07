الدولار مستقر في مستهل تعاملات اليوم

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تراجع شهدته العملة الخضراء علي مدار 4 أيام سابقة، بمعدل 7 قروش كمتوسط سعري له منذ الخميس الماضي.
وجاء متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري ليصل لـ16.01 جنيه للشراء و 16.11 جنيه للبيع.
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16.18 جنيه متوسط سعر الدولار بمستهل التعاملات
سجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس لـ 15.98 جنيه للشراء و 16.08 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الإسكندرية، الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، العربي الافريقي الدولي، اتش اس بي سي، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي، كريدي أجريكول، الاستثمار العربي" نحو 16.01 جنيه للشراء و 16.11 جنيه للبيع.
وصل سعر الدولار في بنوك " التعمير والاسكان، بلوم، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، المصري لتنمية الصادرات، الكويت الوطني، المصري الخليجي" نحو 16.02 جنيه للشراء و 16.12 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي، عودة، مصر ايران للتنمية، الأهلي، مصر" نحو 16.03 جنيه للشراء و 16.13 جنيه للبيع.
وسجل اعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة نحو 16.11 جنيه للشراء و 16.21 جنيه للبيع.