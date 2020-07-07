AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الدولار مستقر في مستهل تعاملات اليوم

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:12 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
Advertisements
محمد يحيي
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تراجع شهدته العملة الخضراء علي مدار 4 أيام سابقة، بمعدل  7 قروش كمتوسط سعري له منذ الخميس الماضي.

وجاء متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري ليصل لـ16.01 جنيه للشراء و 16.11 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا:
سجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس لـ 15.98 جنيه للشراء و 16.08 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك  " الإسكندرية، الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، العربي الافريقي الدولي، اتش اس بي سي، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي، كريدي أجريكول، الاستثمار العربي" نحو 16.01 جنيه للشراء و 16.11 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنوك " التعمير والاسكان، بلوم، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، المصري لتنمية الصادرات، الكويت الوطني، المصري الخليجي" نحو 16.02 جنيه للشراء و 16.12 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي، عودة، مصر ايران للتنمية، الأهلي، مصر" نحو 16.03 جنيه للشراء و 16.13 جنيه للبيع.

وسجل اعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة نحو 16.11 جنيه للشراء و 16.21 جنيه للبيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استقرار أسعار الدولار في مستهل تعاملات اليوم

استقرار الدولار في البنوك بمستهل تعاملات اليوم

تجاوز الـ16 جنيها.. 9 قروش زيادة جديدة بسعر الدولار اليوم

استقرار أسعار الدولار بالبنوك في نهاية تعاملات اليوم

لليوم الخامس على التوالي.. سعر الدولار مستقر في البنوك

الدولار مستقر بالبنوك في مستهل التعاملات

ترشيحاتنا

طارق يحيي: رئيس الزمالك يدير الأمور بشكل منظم.. والخلافات الشخصية سبب الهجوم على النادي

توجه للطبيب فورا.. أعراض تشير لمعاناتك من الإجهاد المزمن

أمام الأصدقاء.. ميجان ماركل توبخ زوجها الأمير هاري

بعد زوج كيم كاردشيان.. باريس هيلتون تعلن ترشحها لرئاسة أمريكا

رفضت ارتداء الكمامة.. أمريكية تجلس على الأرض داخل متجر.. فيديو

أراد الزواج من بيكا.. انتحار ممثل شاب بعد اختفاء حبيبته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه.. درة تخطف الأنظار بملابس صيفية

لغذاء صحي.. طريقة تحضير سلطة المكرونة بالخضار باردة

أسهل طريقة لتحضير شوربة الخرشوف