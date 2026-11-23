وافق مجلس الوزراء، على منح الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» لشركتي «شدوان لطاقة الرياح» و«شقير لطاقة الرياح»، لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، بقدرة 900 ميجاوات لكل مشروع، في منطقتي رأس شقير بمحافظة البحر الأحمر وخليج السويس، على أن تُباع الكهرباء المنتجة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وحدد قرار المجلس موعد الانتهاء من تنفيذ مشروع طاقة الرياح بالبحر الأحمر في 31 مارس 2028، مع إتاحة نحو 2500 فرصة عمل للمهندسين والعمال والفنيين خلال مراحل الإنشاء، وتشغيل 50 فنيًا وعاملًا لمدة 25 عامًا، مع إعطاء الأولوية لأبناء محافظة البحر الأحمر والمحافظات المجاورة.

وفي ضوء هذه الموافقات، نستعرض أبرز المعلومات عن الرخصة الذهبية، والشركات المؤهلة للحصول عليها، والحوافز والشروط المقررة وفقًا لقانون الاستثمار.

س: ما هي الرخصة الذهبية؟

ج: هي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، وتكون نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

س: ما الحوافز التي يجوز منحها ضمن الرخصة الذهبية؟

ج: يجوز أن تتضمن الرخصة الذهبية حافزًا واحدًا أو أكثر من الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتشمل:

• الحوافز العامة

• الحوافز الخاصة

• الحوافز الإضافية

س: ما الشركات التي يجوز منحها الرخصة الذهبية؟

ج: تشمل فئتين من الشركات:

• الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

• الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات مشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.

س: ما الأنشطة المؤهلة للرخصة الذهبية ضمن مشروعات المشاركة؟

ج: تشمل الأنشطة التالية:

• المرافق العامة والبنية التحتية

• الطاقة الجديدة والمتجددة

• الطرق والمواصلات

• الموانئ

• الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

س: ما الشروط المطلوبة للحصول على الرخصة الذهبية؟

ج: وفقًا للمادة 42 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، تشمل الشروط:

• أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، وفقًا لأحكام القوانين المحددة.

• أن تكون الشركة قد تأسست بعد تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.

• تقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.

• تقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع، يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية المرخص لها وذات السمعة الطيبة.

• تقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.

• تقديم إقرار بالالتزام بتوفير جميع مرافق البنية التحتية اللازمة.

• تقديم إقرار بالالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة له.

س: ما مرافق البنية التحتية التي يجب الالتزام بتوفيرها؟

ج: تشمل الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات ومعالجة المخلفات.

س: هل تمنح الرخصة الذهبية جميع الحوافز الاستثمارية؟

ج: يجوز أن تتضمن الموافقة الواحدة سريان حافز واحد أو أكثر من الحوافز الواردة بقانون الاستثمار.







