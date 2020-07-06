3 قروش تراجع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 6-7-2020

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 6-7-2020،تراجعا بنحو 3 قروش مسجلا 16.01 جنيه للشراء و16.11 جنيه للبيع، وفقا لاخر تحديث للبنك المركزي المصري.
وسجل اليورو 18.13 جنيه للشراء و18.25 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الاسترليني 20.04 جنيه للشراء و20.16 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الفرنك السويسري 17.04 جنيه للشراء و17.15 جنيه للبيع، والين الياباني سجل 14.89 جنيه للشراء و14.99 جنيه للبيع.
وعن اسعار العملات العربية، سجل الريال السعودي 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، الدينار الكويتي 52.04 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع، والدرهم الاماراتي سجل 4.36 جنيه للشراء و4.38 جنيه للبيع.