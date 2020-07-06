الدولار يهوى أمام الجنيه.. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 6-7-2020

بعد أن كان الاثنين الماضي

18.05 بعد أن كان الاثنين الماضي





سعر الجنيه الاسترليني​

أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 20.04 ، و بيع : 20.15 20.15





سعر الفرنك السويسرى​



وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين ​ شراء : 16.96 بعد أن كان الاثنين الماضي 16.99 ، وبيع : 17.07 بعد أن كان الاثنين الماضي 17.10





سعر الـ 100 الين اليابانى



أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 14.92 بعد أن كان الاثنين الماضي 15.02 ، وبيع : 15.02 بعد ان كان 15.12





أما اليوم الاثنين فقد سجل​ شراء : 4.27 بعد أن كان الاثنين الماضي 4.29، وبيع : 4.30 بعد أن كان الاثنين الماضي 4.32 سعر الريال السعودى اليوم الاثنين فقد سجل​



سعر الدينار الكويتى​

