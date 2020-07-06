الدولار يهوى أمام الجنيه.. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 6-7-2020

سعر الدولار اليوم الاثنين 6-7-2020 ، وأسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الأشهر بمصر الأهلى ومصر، سجلت هبوطا أمام الجنيه في مستهل التعاملات ،و سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين في البنك المركزي 16.04 جنيه جنيها للشراء ، بعد أن كان 16:11 الأسبوع الماضي في نفس اليوم.. و سنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الاثنين 6-7-2020 وأسعار العملات الأجنبية في البنوك.
سعر الدولار اليوم الاثنين 6-7-2020 في البنوك
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فـ طبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الاثنين وأسعار صرف الدولار والريال السعودي و اليورو في البنك المركزي والبنوك ، وجاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :
سجل سعر اليورو اليوم الاثنين شراء :18.05 بعد أن كان الاثنين الماضي 18.07 ، وبيع :18.16 بعد أن كان الاثنين الماضي 18.19
سعر الجنيه الاسترليني
أما سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 20.04 ، وبيع : 20.15
سعر الفرنك السويسرى
وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين شراء :16.96 بعد أن كان الاثنين الماضي 16.99 ، وبيع : 17.07 بعد أن كان الاثنين الماضي 17.10
سعر الـ 100 الين اليابانى
أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء :14.92 بعد أن كان الاثنين الماضي 15.02 ، وبيع : 15.02 بعد ان كان 15.12
سعر الريال السعودى
أما سعر الريال السعودى اليوم الاثنين فقد سجل شراء :4.27 بعد أن كان الاثنين الماضي 4.29، وبيع : 4.30 بعد أن كان الاثنين الماضي 4.32
سعر الدينار الكويتى
سجل سعر الدينار الكويتي شراء : 52.14 بعد أن كان الاثنين الماضي 52.35 وبيع :52.49 بعد أن كان الاثنين الماضي52.69
سعر الدرهم الإماراتى
وسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الاثنين شراء : 4.36 بعد أن كان الاثنين الماضي 4.38 .. وبيع :4.39 بعد أن كان الاثنين الماضي 4.41
سعر اليوان الصيني
وسجل سعر اليوان الصيني اليوم الاثنين شراء : 2.27 ، وبيع : 2.28
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