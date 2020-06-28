الدولار بـــ16.20 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 28-6-2020

ننشر أسعار الدولار الأمريكي و العملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الأحد 28 يونيو 2020 وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.
بلغ سعر صرف الدولار 16.10 جنيه للشراء و 16.20 جنيه للبيع .
سجل سعر اليورو 18.01 جنيه للشراء و18.24 جنيه للبيع .
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بلغ سعر صرف الدولار 16.10 جنيه للشراء و 16.20 جنيه للبيع .
سجل سعر اليورو 18.01 جنيه للشراء و18.24 جنيه للبيع .
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أسعار العملات الأجنبية خلال تعاملات السبت
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 19.97 جنيه للشراء و 20.19 جنيه للبيع.
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 19.97 جنيه للشراء و 20.19 جنيه للبيع.
وسجل الفرنك السويسرى 16.93 جنيه للشراء و 17.09جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية عند 1.71جنيه للشراء و1.73 جنيه للبيع .
العملات الآسيوية
وسجلت كورنا سويدية عند 1.71جنيه للشراء و1.73 جنيه للبيع .
العملات الآسيوية
سجل 100 ين يابانى سعر 14.98 جنيه للشراء و 15.14 جنيه للبيع .
واستقر اليوان الصينى عند 2.27 جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع .
واستقر اليوان الصينى عند 2.27 جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع .