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اقتصاد

الدولار بـــ16.20 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 28-6-2020

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:23 ص
دولارات
دولارات
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار الدولار الأمريكي و العملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الأحد 28 يونيو 2020 وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

بلغ سعر صرف الدولار 16.10 جنيه للشراء و 16.20 جنيه للبيع .

سجل سعر اليورو 18.01 جنيه للشراء و18.24 جنيه للبيع .

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أسعار العملات الأجنبية خلال تعاملات السبت

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 19.97 جنيه للشراء و 20.19 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 16.93 جنيه للشراء و 17.09جنيه للبيع .

وسجلت كورنا سويدية عند 1.71جنيه للشراء و1.73 جنيه للبيع .

العملات الآسيوية 

سجل 100 ين يابانى سعر 14.98 جنيه للشراء و 15.14 جنيه للبيع .

واستقر اليوان الصينى عند 2.27 جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع .
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