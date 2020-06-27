AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 27-6-2020

السبت 27/يونيو/2020 - 09:50 ص
عملات أجنبية
عملات أجنبية
Advertisements
نورهان رأفت
استعرض برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن"، أسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم السبت 27 - 6 - 2020.

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 27-6-2020

سعر الدولار الأمريكى 16.21 جنيه للبيع و16.11 جنيه للشراء.

سعر اليورو 18.17 جنيه للبيع، و18.05 جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الإسترليني 20.14 جنيه للبيع و20.03 جنيه للشراء.

سجل سعر الريال السعودى 4.32 جنيه للبيع و4.29 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي
سجل سعر الدينار الكويتي 52.70 جنيه للبيع و 52.36 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتى
سجل سعر الدرهم الإماراتى 4.41 جنيه للبيع و4.38 جنيه للشراء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدولار يسجل 15.79 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 17-5-2020

الدولار يسجل 15.83 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

الدولار يسجل 15.90 جنيه للبيع .. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء .. فيديو

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 8-6-2020

الدولار بـ16.22 جنيه..أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 13\6\2020

الدولار يسجل 16.22 للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 20 - 6 - 2020

ترشيحاتنا

رابع أكبر بؤرة في العالم.. الهند تسجل 18552 حالة إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

نصائح مهمة لخفض استهلاك الوقود في سيارتك بنسبة 40%

أستاذ علم الفيروسات يوضح الطرق الصحيحة للتعامل مع الأطعمة والميكروبات..فيديو

قبل أدائه غدا.. ننشر مواصفات كراسة امتحان ديناميكا الثانوية العامة وإرشادات التعامل معها

وزير الموارد المائية الإثيوبي: اتفاق نهائي مع مصر والسودان حول سد النهضة خلال أسبوعين

مجلس الوزراء: طرق لتحديد نسبة الإشغال في المقاهي.. نسبة الـ25% لا تطبق عند الدخول للأندية

AdvertisementS

وزير الموارد المائية الإثيوبي: اتفاق نهائي مع مصر والسودان حول سد النهضة خلال أسبوعين

نصائح مهمة لخفض استهلاك الوقود في سيارتك بنسبة 40%

كفاية كدب واصطناع بطولات زائفة.. شوبير يهاجم أبو ريدة بسبب دعم الفيفا

السبع المنجيات.. تحفظك من كل سوء وتفرج همك

تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي عبد الرحيم المسماري العقل المدبر لحادثة الواحات

سعره 500 جنيه ويتاح بالأسواق الأسبوع المقبل.. التفاصيل الكاملة لأول عقار مصري لـ علاج كورونا

متجاهلين إجراءات الوقاية من كورونا.. جماهير ليفربول تحتشد للاحتفال بالدوري الإنجليزي من جديد

قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة اليوم.. تعرف عليها

باستثناء فئات معينة.. القابضة للسياحة: عودة جميع العاملين بالشركات التابعة بدءا من أول يوليو

ليبيا.. بوادر نزاع مسلح بين مليشيات أردوغان والوفاق في مصراتة وطرابلس

عن رفضه ملامسة الممثلات ومحمد صلاح.. تصريحات مثيرة لـ يوسف الشريف في ظهوره الأخير

أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم أبو ريدة.. محمد صلاح عقب التتويج بالدوري الإنجليزي: أتمنى لقب الهداف.. وإكرامي: طاهر محمد لا يستحق 40 مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الذهاب للمطاعم والكافيهات.. 9 نصائح لا بد من اتباعها فورا

أيهما أجمل؟ نداء شرارة تستعرض أناقتها بهذه الفساتين.. شاهد

جنسية وصحية وتجميلية.. تعرف على فوائد الجمبري