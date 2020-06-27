استعرض برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن"، أسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم السبت 27 - 6 - 2020.





أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 27-6-2020









سعر اليورو 18.17 جنيه للبيع، و18.05 جنيه للشراء.





سجل سعر الجنيه الإسترليني 20.14 جنيه للبيع و20.03 جنيه للشراء.





سجل سعر الريال السعودى 4.32 جنيه للبيع و4.29 جنيه للشراء.





سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي 52.70 جنيه للبيع و 52.36 جنيه للشراء.





سعر الدرهم الإماراتى

سجل سعر الدرهم الإماراتى 4.41 جنيه للبيع و4.38 جنيه للشراء.