بعد الإعلان عن إقامة موسم الحج.. تعرف على سعر الريال السعودي اليوم

ننشر اسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت27 يونيو 2020، فى البنوك العاملة فى مصر.
استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.29 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.20 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
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وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.18 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع منخفض قرشا.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.18جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع متراجعا قرشا.
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.19 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنوك (مصر ، الاهلى) نحو 4.20 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.22 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.15 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
وكأنت أعلنت المملكة العربية السعودية عن تنظيم موسم الحج بعدد محدود من الحجاج هذا العام بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.
استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.29 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.20 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
أقرا ايضا ...مواعيد عمل البنوك السعودية خلال إجازة عيد الأضحي
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.18 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع منخفض قرشا.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.18جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع متراجعا قرشا.
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.19 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنوك (مصر ، الاهلى) نحو 4.20 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.22 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.15 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
وكأنت أعلنت المملكة العربية السعودية عن تنظيم موسم الحج بعدد محدود من الحجاج هذا العام بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.