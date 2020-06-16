بنك "عودة - مصر" يفتتح فرعا جديدا للمعاملات الإسلامية

استمرارًا لسياسة بنك عوده -مصر التوسعية الهادفة الي زيادة حصته وتعزيز مكانته في السوق المصرفي المصري، قام البنك في 15 يونيو بافتتاح فرعًا جديدًا للمعاملات الاسلامية في مدينة السادس من أكتوبر. وقد قام بافتتاح الفرع العضو المنتدب لبنك عوده-مصر محمد بدير وعدد من المديرين التنفيذيين للبنك.
أعلن محمد بدير العضو المنتدب للبنك:" ان استمرار البنك في التوسع في القطاع الاسلامي انما يأتي كنتيجة لما حققه هذا القطاع من نتائج ايجابية تمثلت في تحقيق حجم ودائع تجاوز ثلاثة مليارات جنيه مصري وتسهيلات ائتمانية تجاوزت المليار جنيه ومؤشرات مالية متميزة فضلا عن مجموعة متنوعة من المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة والتي يتم تطويرها وتحديثها بصفة مستمرة بناء على دراسات السوق واحتياجات العملاء مثل: شهادات الادخار بالوكالة والمضاربة، حساب التوفير متعدد الشرائح، حساب الشباب، ودائع الوكالة بكافة الاستحقاقات الزمنية، بطاقة المرابحة ومرابحات السيارات والسلع الدولية والمشروعات الصغيرة."
وقال محمد لطيف -رئيس قطاع المؤسسات والصيرفة الإسلامية والتسويق لبنك عوده -مصر: "يستطيع العميل بعد إتمام إجراءات فتح حسابه والحصول على " رقم حساب " من أحد فروع المعاملات الإسلامية الأربعة (الهرم ومصدق وميامي وأكتوبر) أن يتعامل على حساباته من خلال شبكة فروع البنك والتي تصل عددها الى 53 فرعًا منتشرة في كافة انحاء جمهورية مصر العربية واستخدام ماكينات الصراف الألى التي بلغ عددها 165 ماكينة في يونيو 2020."
وتخضع الأنشطة المصرفية الإسلامية ببنك عوده - مصر للإشراف والرقابة المستمرة لهيئة فتوى ورقابة شرعية مشكلة من مجموعة منتقاة من أفضل علماء الشريعة في العالم، الأمر الذي يضمن عقودا، وأنشطة مصرفية واستثمارية مطابقة لقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية.