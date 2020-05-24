وزير المالية: الاقتصاد السعودي متين وقادر على التعامل مع عجز الموازنة وتراجع الإيرادات

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم "الأحد" متانة اقتصاد المملكة وقدرته على التعامل مع أزمة فيروس كورونا رغم الحاجة الملحة لخفض النفقات.
وقال الجدعان في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن "الاقتصاد السعودي قادر على استيعاب تراجع الإيرادات والعجز في الميزانية".
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العراق والسعودية يؤكدان الالتزام بخفض إنتاج النفط
وأضافت الوكالة أن التعليقات جاءت بعد أن زار وزير المالية العراقي علي علاوي، وهو أيضا قائم بأعمال وزير النفط، المملكة العربية السعودية لمناقشة وضع سوق النفط مع وزير الطاقة السعودي.
وقالت الوكالة إن الجانبين عبرا عن رضاهما إزاء تحسن أوضاع سوق النفط.
وذكرت قناة العربية السعودية يوم السبت أن العراق اتفق مع شركات سعودية للاستثمار في حقل غاز عكاز بغرب البلاد.
ويقع حقل عكاز في محافظة الأنبار الغربية على الحدود السورية، وهو أكبر حقل بالعراق.
وقال الجدعان في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن "الاقتصاد السعودي قادر على استيعاب تراجع الإيرادات والعجز في الميزانية".
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العراق والسعودية يؤكدان الالتزام بخفض إنتاج النفط
وتواجه السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم من انخفاض تاريخي في أسعار النفط في الوقت الذي من المرجح أن تؤدي فيه اجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد إلى الحد من وتيرة وحجم الإصلاحات الاقتصادية التي بدأها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وسبق للمملكة العربية السعودية الاتفاق مع العراق على إعادة التوازن لأسواق النفط وأكدا على الالتزام بخفض الإنتاج الذي اتفقت عليه منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرون.
وأضافت الوكالة أن التعليقات جاءت بعد أن زار وزير المالية العراقي علي علاوي، وهو أيضا قائم بأعمال وزير النفط، المملكة العربية السعودية لمناقشة وضع سوق النفط مع وزير الطاقة السعودي.
وقالت الوكالة إن الجانبين عبرا عن رضاهما إزاء تحسن أوضاع سوق النفط.
وذكرت قناة العربية السعودية يوم السبت أن العراق اتفق مع شركات سعودية للاستثمار في حقل غاز عكاز بغرب البلاد.
ويقع حقل عكاز في محافظة الأنبار الغربية على الحدود السورية، وهو أكبر حقل بالعراق.