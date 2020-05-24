العراق والسعودية يؤكدان الالتزام بخفض إنتاج النفط

قالت وكالة الأنباء السعودية إن العراق والسعودية اتفقا يوم السبت على مواصلة العمل على إعادة التوازن لأسواق النفط وأكدا على الالتزام بخفض الإنتاج الذي اتفقت عليه منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرون.
وأضافت الوكالة أن التعليقات جاءت بعد أن زار وزير المالية العراقي علي علاوي، وهو أيضًا قائم بأعمال وزير النفط، المملكة العربية السعودية لمناقشة وضع سوق النفط مع وزير الطاقة السعودي.
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وذكرت قناة العربية السعودية يوم السبت أن العراق اتفق مع شركات سعودية للاستثمار في حقل غاز عكاز بغرب البلاد.
ويقع حقل عكاز في محافظة الأنبار الغربية على الحدود السورية، وهو أكبر حقل بالعراق.
وأضافت الوكالة أن التعليقات جاءت بعد أن زار وزير المالية العراقي علي علاوي، وهو أيضًا قائم بأعمال وزير النفط، المملكة العربية السعودية لمناقشة وضع سوق النفط مع وزير الطاقة السعودي.
وقالت الوكالة إن الجانبين عبّرا عن رضاهما إزاء تحسن أوضاع سوق النفط.
ارتفاع أسعار النفط مع استمرار القلق من التبعات الاقتصادية العالمية لفيروس كورونا
أعلى من 60 دولارا.. اقتصادية النواب تؤكد ارتفاع سعر النفط.. وزمن كورونا الاقتصادي ولى
وذكرت قناة العربية السعودية يوم السبت أن العراق اتفق مع شركات سعودية للاستثمار في حقل غاز عكاز بغرب البلاد.
ويقع حقل عكاز في محافظة الأنبار الغربية على الحدود السورية، وهو أكبر حقل بالعراق.