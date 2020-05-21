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اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط مع استمرار القلق من التبعات الاقتصادية العالمية لفيروس كورونا

الخميس 21/مايو/2020 - 11:15 ص
النفط
النفط
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وكالات
سجلت أسعار النفط اليوم، الخميس، ارتفاعًا ليساهم السحب من مخزونات النفط الخام الأمريكية والتخفيضات الإنتاجية التي ينفذها منتجون كبار في تخفيض المخاوف بخصوص تخمة المعروض، في ظل استمرار القلق من جائحة فيروس كورونا التي تكبح المكاسب وتأثرها على الاقتصادات العالمية.

كما تداولت العقود الآجلة لخام برنت خلال تسليم شهر يوليو بارتفاع 33 سنتًا، أي ما يعادل 0.9% إلى 36.08 دولار للبرميل.


وسجلت العقود الآجلة ارتفاعًا لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في يوليو 20 سنتًا، أي ما يعادل 0.6% إلى 33.69 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هبوط مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة بخمسة ملايين برميل الأسبوع الماضي مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 1.2 مليون برميل، بينما انخفضت المخزونات في مركز التسليم كاشينج بولاية أوكلاهوما 5.6 مليون برميل.

وتلقت الأسعار الدعم في الآونة الأخيرة بفضل بيانات شحن أظهرت أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، يمتثلون لتعهدهم بخفض 9.7 مليون برميل يوميا.
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