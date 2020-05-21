ارتفاع أسعار النفط مع استمرار القلق من التبعات الاقتصادية العالمية لفيروس كورونا

أسعار النفط اليوم، الخميس، ارتفاعًا ليساهم السحب من مخزونات النفط الخام الأمريكية والتخفيضات الإنتاجية التي ينفذها منتجون كبار في تخفيض المخاوف بخصوص تخمة المعروض، في ظل استمرار القلق من جائحة فيروس كورونا التي تكبح المكاسب وتأثرها على الاقتصادات العالمية.

سجلتارتفاعًا ليساهم السحب منوالتخفيضات الإنتاجية التي ينفذها منتجون كبار في تخفيض المخاوف بخصوص تخمة المعروض، في ظل استمرار القلق من جائحة فيروس كورونا التي تكبح المكاسب وتأثرها على الاقتصادات العالمية.





العقود الآجلة لخام برنت خلال تسليم شهر يوليو بارتفاع 33 سنتًا، أي ما يعادل 0.9% إلى 36.08 دولار للبرميل.

كما تداولتلخام برنت خلال تسليم شهر يوليو بارتفاع 33 سنتًا، أي ما يعادل 0.9% إلى 36.08 دولار للبرميل.









وسجلت العقود الآجلة ارتفاعًا لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في يوليو 20 سنتًا، أي ما يعادل 0.6% إلى 33.69 دولار للبرميل.







مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة بخمسة ملايين برميل الأسبوع الماضي مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 1.2 مليون برميل، بينما انخفضت المخزونات في مركز التسليم كاشينج بولاية أوكلاهوما 5.6 مليون برميل. وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هبوطالخام بالولايات المتحدة بخمسة ملايين برميل الأسبوع الماضي مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 1.2 مليون برميل، بينما انخفضت المخزونات في مركز التسليم كاشينج بولاية أوكلاهوما 5.6 مليون برميل.





وتلقت الأسعار الدعم في الآونة الأخيرة بفضل بيانات شحن أظهرت أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، يمتثلون لتعهدهم بخفض 9.7 مليون برميل يوميا.