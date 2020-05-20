أعلى من 60 دولارا.. اقتصادية النواب تؤكد ارتفاع سعر النفط.. وزمن كورونا الاقتصادي ولى

عودة النشاط الاقتصادي سبب في ارتفاع أسعار النفط



اقتصادية النواب: عودة ارتفاع الأسعار العالمية إلى ما قبل كورونا



برلماني: مصر لم تتأثر سلبا بأسعار النفط إلى الآن





فور ظهور أزمة فيروس كورونا، كان هناك تداعيات كبيرة على الاقتصادي العالمي، وهوت معظم اقتصاديات الدول الكبرى، بسبب وقف النشاط الاقتصادي خشية انتشار الفيروس بصورة أكبر، وهو ما قلل الطلب على منتجات النفط، الأمر الذي انعكس على سعر النفط، وأدى إلى انخفاضه بشكل غير مسبوق، قبل أن يعاود الارتفاع مرة أخرى رغم أن فيروس كورونا لا يزال منتشرًا، وصعد خام برنت مرتفعا 42 سنتا، أو ما يعادل 1.2 بالمئة، عند 35.23 دولار للبرميل.





لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، علقت بدورها على معاودة سعر النفط للارتفاع مجددًا، وأوضحت رؤيتها المستقبلية بشأن سعر النفط، ومدى تأثيره على مصر، حيث أكدوا أن ارتفاع سعر النفط، جاء لعدة أسباب ضمت انخفاض إنتاج النفط بقرار مجموعة الأوبك، وعودة النشاط الاقتصادي تدريجيا في بعض الدول الكبرى، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع في سعر النفط.





خفض إنتاج النفط



النائب عمرو الجوهري، عضو لجن الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أرجع سبب ارتفاع سعر النفط، إلى تقليل مجموعة الأوبك إنتاجها، مشيرَا إلى أنه يتوقع استمرار ارتفاع أسعار النفط الفترة القادمة.







وقال النائب عمرو الجوهري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن ارتفاع سعر النفط يعتبر مؤشر لعودة الحياة إلى طبيعتها بعد أزمة فيروس كورونا، وذلك بداية من الشهر المقبل، مضيفًا أن هناك العديد من الدول تستعد لعودة النشاط الاقتصادي مرة أخرى، وحركة الطيران بدأت في الاستعداد للعودة، وهذا الأمر سيكون له دور في ارتفاع سعر النفط مرة أخرى.





اقرأ أيضا| يواصل الارتفاع.. سعر النفط يصل لأعلى قيمة له منذ شهرين





وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن الدول لن تستحمل الركود الذي حدث بسبب فيروس كورونا، لذلك فإنها مجبرة على التعايش مع الفيروس.





خريطة التعايش مع كورونا



من جانبه، أكد النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه مع وضع خريطة عالمية للتعايش مع فيروس كورون قائلا: "سوف يعود سعر النفط للارتفاع مجددًا"، مشيرًا إلى أن مع بداية عودة الرحلات بدأ سعر النفط في العودة تدريجيًا إلى الارتفاع، وهو ما نلمسه حاليًا.





وأضاف النائب عاطف مخاليف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه من المتوقع أن يستمر سعر النفط في الارتفاع، لا سيما بعد أن قامت مجموعة الأوبك بخفض إنتاجها، إلى جانب عودة الحركة الاقتصادية مجددًا، وهو أمر ضروري، حتى مع استمرار فيروس كورونا، لأن خطورة وأضرار الاقتصاد أكثر تأثيرًا من فيروس كورونا.

اقرأ أيضا| برلماني يوضح أسباب ارتفاع سعر النفط



وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن سعر النفط سوف يعود أعلى من السعر الذي كان عليه قبل فيروس كورونا، أعلى من 60 دولارا، وسوف يؤدي ذلك إلى ارتفاع في الأسعار.

وأشار النائب عاطف مخاليف إلى أن مصر لن تتأثر بسعر النفط في الوقت الحالي، لكن على العكس من ذلك، فإن مصر ممن الدول المستفيدة بتراجع سعر النفط، لأنها دولة مستوردة. وأشار النائب عاطف مخاليف إلى أن مصر لن تتأثر بسعر النفط في الوقت الحالي، لكن على العكس من ذلك، فإن مصر ممن الدول المستفيدة بتراجع سعر النفط، لأنها دولة مستوردة.









بدوره، قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الوضع الاقتصادي الذي كان عليه العالم قبل فيروس كورونا لن يعود مرة أخرى.









وأضاف أن عودة العجلة الاقتصادية مرة أخرى أمر حتمي، وهو ما سيجعل هناك ارتفاع في الأسعار مجددا، سواء النفط أو أسعار العملات.



