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أخبار البلد

لا تلمسوا العين أو الفم.. الصحة تصدر 5 نصائح لتفادي الإصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:13 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن عدة نصائح، للحفاظ على الصحة العامة، وتفادي نقل عدوي فيروس كورونا.


وأضافت الوزارة، انه عند العطس أو السعال يتعين اتخاذ الآتي:

▪️غطي الفم والأنف بمنديل ورقي.
▪️التخلص منه في سلة المهملات.
▪️اغسل يديك بالماء والصابون.
▪️ استخدم اعلي الكوع للعطس او السعال في حالة عدم وجود منديل ورقي.
▪️ لا تلمس بيديك العين أو ألانف أو الفم.




وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 268 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3440 حالة حتى اليوم.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4001 حالة، من ضمنهم الـ 3440 متعافى.


وأضاف أنه تم تسجيل 535 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.


وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.


وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 12764 حالة من ضمنهم 3440 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 645 حالة وفاة.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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